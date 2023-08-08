Кусты конопли оружие и незаконную алкогольную продукцию изъяли полицейские у жителя города Рудного, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в ходе ОПМ “Карасора” изъяли у жителя Рудного 65 кустов, похожих на наркосодержащее растение, которое он выращивал в теплице.

– В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции обнаружили во дворе частного дома в теплице плантацию кустов, похожих на наркосодержащее растение. В настоящее время в рамках начатого досудебного расследования по ч. 4 ст. 296 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”. Назначена экспертиза, – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан АХМЕТОВ.

Также в ходе санкционированного обыска во дворе дома полицейские обнаружили три пластиковые бочки объемом по 200 литров, в которых хранилась жидкость с запахом спирта, два рулона этикеток и 37 ящиков расфасованной водки. Полицейские обнаружили сигнальный пистолет, переделанный под боевое оружие, а также два магазина с патронами 9 мм.

После проведения экспертизы будут приняты отдельные процессуальные решения.

Подозреваемый задержан.