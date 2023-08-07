Заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА сегодня, 7 июля, отказалась комментировать результаты прокурорской проверки в детских лагерях. Отвечая на прямой вопрос корреспондента "НГ", она сослалась на то, что проверка еще идет и только по ее окончанию ведомство сформирует четкую позицию.

Первые итоги комплексной проверки прокуратура опубликовала на своем сайте 4 августа. Надзорный орган выявил в одном из лагерей помещение с бильярдным столом, сауной и раздевалкой, а результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки. И это спустя сутки после того, как Сюндикова заявила журналистам и общественности: в Костанайской области невозможно повторение алматинского случая, где детский лагерь соседствовал с сауной и полуголыми мужчинами.

- Проверка прокуратуры детских загородных лагерей продолжается, официальное заключение мы еще не получили, поэтому пока я комментировать этот вопрос не буду, - сказала Сюндикова на брифинге в РСК. - Мы вам ответим позже, когда получим официальную версию.

- У вас уже выявлены нарушения, вы сейчас какие-то меры начали предпринимать? - спросил корреспондент "НГ".

- Обязательно, - ответила заместитель руководителя. - И сегодня наши специалисты выехали в лагеря. Этот вопрос все время стоит на контроле. Но сейчас вы говорите о кишечной палочке. Это бывает, наверное, к сожалению, в любое время. Поэтому этот вопрос всегда находится на контроле. Мы проверяли на прошлой неделе, и на этой будем. У нас медицинские работники работают по договору с управлением здравоохранения. Мы тоже будем решать этот вопрос с ними - почему такая ситуация происходит.

Областная прокуратура также обещает раскрыть подробности проверки 8 августа, во второй половине дня.

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