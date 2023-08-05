Детские загородные лагеря работают уже второй месяц. В Костанайской области таких десять. 3 августа сотрудники управления образования организовали тур по некоторым из них.

Лагерь "Болашак"

Такое поручение дало министерство просвещения РК с целью убедить общественность в том, что отдых детей организован на высоком уровне. Проще говоря, чиновники попытались успокоить родителей после ЧП в лагере под Алматы. Удалось ли – в репортаже «НГ».

В середине июля алматинцы отправили своих детей отдыхать в лагерь «Арман дала». Позже выяснилось, в этом же месте расположена сауна, где отдыхали посторонние мужчины. Дети же ютились в тесных непроветриваемых помещениях. Разразился скандал, детей вернули по домам, а подрядчика, который организовал такой отдых, пригрозили признать недобросовестным участником госзакупок.

В Костанайской области в тур по загородным лагерям пригласили журналистов, представителей НПО и родительской общественности. Показать предложили три лагеря. Как пояснила заместитель руководителя управления образования Данагуль СЮНДИКОВА, выбрали лагеря, расположенные недалеко от Костаная.

- Думаю, родителям полезно посмотреть в каких условиях живут дети: спальные корпуса, чистоту столовых, есть ли вода и медпункт, - поясниала Сюндикова. – Сейчас у нашего управления больших претензий к работе лагерей нет. У нас сотрудники отдела воспитательной работы еженедельно объезжали лагеря. Весь июнь ездили, пока не убедились, что все идеально. Случай в Алматы - из ряда вон выходящий. Вы знаете, какое внимание уделяется безопасности детей. Нежелательное соседство с другими организациями - это из ряда вон. В Костанайской области ситуация ближе к идеальной.

Перед открытием лагеря проверяла комиссия, все получили заключение санитарных врачей. После инцидента в Алматы сотрудники управления образования проверили еще раз и существенных нарушений не нашли.

Первая остановка - оздоровительный лагерь «Алтынгуль». Здесь отдыхают летом только дети с особыми потребностями. Рядом база отдыха «Спецназ». Могут ли отдыхающие нетрезвые соседи стать угрозой для лагеря?

- Нет, нас такое соседство не беспокоит, - ответила директор лагеря Гульшат ЖУМАБАЕВА. – У нас каждую смену два участковых инспектора приезжают и круглосуточно дежурят здесь. Также по всему лагерю развешаны камеры наблюдения. Кроме того, в одном отряде не больше 12 детей, на них трое взрослых. Забор у нас обновлен, еще тут трое сторожей, также круглосуточно.

Гульшат Жумабаева показывает лагерь. Кабинеты специалистов, комнаты детей. Без излишеств, но внешне выглядит прилично.

Лагерь работает всего несколько лет. Имущество пока не успели существенно обновить - многие тумбочки и друая мебель, судя по их виду, остались с прошлого века. В замене нуждается и кафельная плитка в медпункте.

Сауны в лагере мы не нашли, но есть своя баня. Детей моют каждый день.

- К примеру, воспитатель на улице ждёт с девочками, а другой заводит мальчиков, - объясняет директор. - По два или три мальчика помыли, других завели. У каждого сотрудника есть четкая инструкция, он ей следует. Бойлеры на крыше, поэтому всегда есть горячая вода. Мы баню дополнительно утеплили.

Лагерь "Алтынгуль" расположен на площади 7 га, окруженной металлическим забором. Их осмотром занимаются двое участковых и трое сторожей. Руководство лагеря отмечает, что пока проблем с безопасностью у них не было.

Скандальный лагерь в Алматы был частным. В Костанайской области лагерь "Болашак" - один из двух, которые управление образования передало в доверительное управление частному бизнесу. Обслуживает его ТОО "Детский квартал". Лагерь выглядит побогаче других, но и здесь на потрескавшуюся плитку руководство реагирует похожим образом: "Со временем починим".

- В наш лагерь приезжают из разных городов: Костаная, Актау, Кокшетау, Караганды, Актобе, - сообщил на второй остановке нашего маршрута директор "Болашака" Габит КУСАИНОВ. - По рекомендации управления образования мы исключили визиты родителей, есть только два дня для посещений. Территория огорожена деревянным забором, внутри 21 камера наблюдения. Есть КПП, посторонних не пустят. Вокруг нас на три километра никого нет, поэтому случайные незваные гости исключены. У нас все меры были предприняты уже до инцидента в Алматы.

Только на третьей точке маршрута - в лагере им. генерала Бакирова - мы не нашли высокого забора. Только старый узорный из бетона, преодолеть который может любой.

Камера видеонаблюдения в лагере им. Бакирова

- У нас нарушений нет, с прошлого года установлены камеры за которыми следит отдельный человек, - говорит директор лагеря Зинаида УАКБАЕВА. - Да, неподалеку село, но никогда такого не было, чтобы в лагере были посторонние.

Бассейн в лагере Бакирова

Директора лагерей и Данагуль Сюндикова пытались показать, что алматинский случай в Костанайской области невозможен. А если и есть жалобы у родителей, то они незначительны. Однако на следующий день, 4 августа, прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором указала - проблемы есть, нужно только лучше смотреть.

Комплексная проверка лагерей выявила несколько нарушений. По иронии судьбы в одном из лагерей прокуроры нашли помещение с бильярдным столом, сауной и раздевалкой.

- Предварительными результатами проверки в детских лагерях установлены лекарства и продукты питания с истекшим сроком хранения, - указано в пресс-релизе прокуратуры, - несоответствие перспективного меню действующему законодательству, наличие травмоопасных зон для детей на территории детского лагеря, результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки. В комнате администрации одного из детских лагерей обнаружены спиртные напитки.

Названия лагерей-нарушителей надзорный орган обещал сообщить дополнительно.