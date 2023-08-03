График проведения гидравлических испытаний и останова теплоисточников частично совпадает с периодом ремонта магистрального газопровода Карталы - Рудный. Об этом сегодня сообщило ГКП "КТЭК" на своей странице в Инстаграм.

Иллюстративное фото vikiperm.com

Жители Костаная, которым подают горячую воду ТЭЦ и котельная № 3, получат эту услугу 17 августа, от ТЭЦ № 2 (бывшая котельная № 2) - 19 августа. Началась опрессовка одновременно на всех теплоисточниках - 1 августа.

Напомним, что подачу горячей воды КТЭК прекратила с 1 августа из-за отключения теплоисточников от газоснабжения. Ремонт магистрали завершится 10 августа.