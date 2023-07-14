Решение о ремонте приняли после внутритрубной диагностики в 2021 году, которая выявила коррозийные дефекты. Повреждения были вызваны, прежде всего, продолжительным периодом эксплуатации газопровода.

В управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области отмечают, что газопровод Карталы - Рудный функционирует с 1965 года, это одна из первых в Казахстане магистралей.

- Мы должны понимать, что несвоевременное и неполное устранение выявленных дефектов увеличит риск возникновения аварийных ситуаций. В свою очередь это может повлечь срыв газоснабжения области, - пояснил сегодня, 14 июля, на брифинге в РСК заместитель руководителя управления Алмат ГАПБАСОВ.

В управлении магистральных газопроводов «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» предполагают, что ремонт всей магистрали завершится в 2027 году. Однако в профильном управлении не готовы назвать точный срок окончания, потому что объем работ определится после полной внутритрубной диагностики. На данный момент отремонтированы участки общей протяженностью 85 км, сталось изучить еще 70 км магистрали.

С 1-го по 10 августа 2023 года планируют заменить дефектные трубы на участках от 19-го до 31 км, а также запорную арматуру на 174-м километре. В период ремонта от газоснабжения будут отключены ССГПО, теплоэнергетические компании, коммунально-бытовые потребители городов Костанай, Лисаковск и Рудный, районов Костанайского, Алтынсаринского, Аулиекольского, им. Беимбета Майлина, Денисовского и Федоровского.

В управлении энергетики заверили, что все субъекты, подлежащие отключению, оповещены. Часть предприятий планирует проводить ремонтные работы. Другие организации, дабы не допустить простоя, перейдут на альтернативные источники энергии: электричество, сжиженный газ и дизельное топливо.

- В связи с увеличением нагрузки на электроснабжение профильные организации области будут переведены на режим повышенной готовности на случай возникновения внештатной ситуации, - сказал Гапбасов.

Он также сообщил, что в управлении есть договоренность с Минэнерго о поставке в регион дополнительного объема сжиженного газа: сейчас уже доставили 500 тонн, до конца июля ожидается еще 500 тонн.

- В августе ожидаем дополнительный объем сжиженного газа, - добавил спикер.

В Костанайской области есть еще один газопроводный отвод - на Житикару, так называемая 530-я труба, которая снабжает топливом Житикаринский, Камыстинский и Карабалыкский районы. Ремонт здесь еще не проводили, но планируют проведение внутритрубной диагностики в 2024 году.

Фото Сауле КУАНБЕК