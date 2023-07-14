Плановый ремонт на участке магистральной трассы Карталы - Рудный будет проводиться с 1 по 10 августа.

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В управлении энергетики пояснили: подача природного газа рядовым потребителям продолжится. Но от газоснабжения отключат в том числе и теплоэнергокомпании, поэтому ожидается отключение в домах горячей воды.

От магистрального газопровода Карталы - Рудный «запитаны» 9 регионов области: города Костанай, Лисаковск и Рудный, районы Костанайский, Алтынсаринский, Аулиекольский, им. Беимбета Майлина, Денисовский и Федоровский.