С газом, но без горячей воды - Что ждет население Костанайской области в связи с ремонтом магистрали Карталы - Рудный
Сауле КУАНБЕК
14 июля 2023, 12:20 | Общество
Плановый ремонт на участке магистральной трассы Карталы - Рудный будет проводиться с 1 по 10 августа.
Иллюстративное фото pixabay.com
В управлении энергетики пояснили: подача природного газа рядовым потребителям продолжится. Но от газоснабжения отключат в том числе и теплоэнергокомпании, поэтому ожидается отключение в домах горячей воды.
От магистрального газопровода Карталы - Рудный «запитаны» 9 регионов области: города Костанай, Лисаковск и Рудный, районы Костанайский, Алтынсаринский, Аулиекольский, им. Беимбета Майлина, Денисовский и Федоровский.
Последние новости
14.07.23 14:08 Меняют трубы и арматуру - Как будут ремонтировать один из старейших магистральных газопроводов РК
14.07.23 09:24 «Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое большие проблемы из-за пересохших скважин. Жители считают, что проблема в карьере
13.07.23 15:57 За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный телефонными аферистами жительнице Костаная, частично взыскал суд в Астане
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.