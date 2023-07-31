Об отключении горячей воды напомнило руководство ГКП "КТЭК" на своей странице в Инстаграм.

"ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» информирует Вас, что в связи с планируемым ремонтом магистрального газопровода и отключением ТЭЦ, котельных от подачи газа в период с 01.08.2023 года по 10.08.2023 года будет прекращена подача горячего водоснабжения в жилые дома и социальные объекты города Костаная. Приносим свои извинения за причинённые неудобства", - говорится в сообщении.

В связи с отключением горячей воды "НГ" спросила о сроках проведения осенней опрессовки. В теплокомпании обещали сообщить об этом дополнительно.