В Костанайском областном суде 2 августа началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Сергею Бескровному.

Он был директором ТОО «Сатурн-2012», владеющего магазином «Оружейная палата», в котором 3 сентября 2022 года произошел взрыв. Погибли четыре человека, пострадали от огня 8 частных домов и СТО. 2 июня 2023 года на Бескровного надели наручники в зале суда № 2 Костаная, он приговорен к 5 годам отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности.

Адвокат Виктор Овсянников настаивал на удовлетворении ходатайств /Фото Галины КАТКОВОЙ

Его признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 292 УК РК). Статья предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, Бескровный получил наименьшее из возможных, а сейчас его адвокаты требуют полностью оправдать осужденного. Той же позиции придерживаются и представители ТОО «Сатурн-2012», его учредителей, находясь при этом в ранге потерпевших.

Процесс начался с поданных защитой Бескровного ходатайств, в том числе о приобщении к делу фото магазина до и после взрыва, о назначении дополнительной пожарно-технической и химической экспертиз. Прокурор заявила, что все их нужно отклонить - фото не имеют отношения к сути дела, необходимые для суда экспертизы были проведены. Адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ заметил, что все ходатайства подтверждают неполноту следствия и должны быть удовлетворены. Судья Айгуль ИСКАКОВА приняла решение на месте: снимки приобщить, остальные ходатайства разрешить, когда будет принимать окончательное решение по итогам апелляционного рассмотрения.

Из двух защитников Бескровного пока выступил один. Свою апелляционную жалобу адвокат Гульнара СУЛЕЙМЕНОВА зачитывала около двух часов. Сразу же отметила, что в приговоре есть куски в несколько страниц, дословно повторяющие обвинительное заключение.

- Суд не удосужился изложить собственное видение, - отметила она, - приговор имеет признаки явной предвзятости и обвинительный уклон.

Адвокат отметила, что изначально следствием, а затем и судом рассматривалась одна версия - о том, что в магазин был привезен ящик с бездымным порохом, Бескровный поручил двум подчиненным отнести его в подвал и в процессе этого от «трения и возможного удара» порох сдетонировал. По мнению Сулейменовой, все это - предположения, так и не доказанные в ходе судебного следствия.

- Фактически никто этот ящик не видел, есть показания всего одного свидетеля о его внешнем виде, но они разноречивы, - говорила адвокат. - Никто не слышал, как Бескровный распоряжался унести ящик вниз, только один свидетель говорил, что он послал в подвал Неводничего и Ефименко «что-то там сделать»... Ничего более конкретного не говорилось. Причина возгорания пороха экспертами не установлена, они лишь предполагают, что это могло произойти в результате падения ящика. При этом суд не дал оценку показаниям тех свидетелей, которые говорили, например, что взрыв произошел не в подвале. Допрошенные в суде покупатели показывали, что видели огонь со стороны туристического отдела. В нем среди разных товаров были и газовые баллоны.

Сулейменова обращала внимание суда на процессуальные нарушения, на то, что неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого.

- Приговор не отвечает требованиям юридической определенности, не может быть признан законным и обоснованным, - закончила она. - Прошу его отменить и вынести оправдательный.

Впереди - речь второго защитника Бескровного. А на этом заседании выступила еще адвокат Наталья КУЛЕШОВА от имени потерпевших - семьи погибшего в пожаре продавца-консультанта Юрия Ефименко.

- Мои доверители считают, что директор отвечал за пожарную безопасность в работе такого объекта, - сказала она. - Юрий погиб, выполняя трудовые обязанности. Мы апелляционную жалобу не подавали, но от лица этих потерпевших хочу сказать, что до сих пор со стороны ТОО «Сатурн-2012» никто не принес извинений за то, что произошло.