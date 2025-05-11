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В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию после праздников?

11 мая 2025, 09:18 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 12 по 14 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

В связи с этим произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –306 (работы на ВЛ)

12 мая с 10:00 до 17:00

  • Кафе «Сабрина», 
  • магазин «Смешанные товары».

Частный сектор:

  • ул. Бородина, 151-161, 
  • ул. Шаяхметова, 117-141, 
  • пр. Победы, 161-171, 167/1-167/11, 169/4-169/14, 
  • ул. Амангельды, 154-181.

Светофор:

  • пр. Победы – ул. Бородина.

ТП –349 (работы на ВЛ)

с 12 мая по 16 мая с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Дулатова, 162-213, 
  • ул. Рабочая, 71-164, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 12 мая по 16 мая с 10:00 до 18:00

  • магазин «Запчасти»,
  •  «Asem Motors»,
  •  «Голд Барс».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, 
  • ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, 
  • ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

ВЕСЬ ж/м 2 Костанай (работы на ПС)

12 мая с 10:00 до 15:00

  • Ясли – сад № 1, 
  • ясли-сад «Ясмин», 
  • ТОО «Арман-2015», 
  • поликлиника.

ВЕСЬ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР.

ТП –310 (работы на ПС)

13 мая с 10:00 до 17:00

  • Центральный рынок – нижняя оптовка.

КТП – 714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)

14 мая с 10:00 до 17:00

  • Котельная № 9.

Частный сектор:

  • ул. Рудненская, 2-7, 7а, 8а, 
  • ул. Целинная, 22-26, 
  • ул. Мира, 1-8,9б,9к,9/1,9/2.

ТП –540 (работы на ВЛ)

14 мая с 10:00 до 17:00

  • Кафе «Евразия», 
  • парикмахерская «Визит», 
  • «Мила».

Частный сектор:

  • ул. 5 Декабря, 94-102, 44/1-44/17,
  •  ул. Баймагамбетова, 32-50.