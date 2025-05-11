В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию после праздников?
План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 14 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.
В связи с этим произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП –306 (работы на ВЛ)
12 мая с 10:00 до 17:00
- Кафе «Сабрина»,
- магазин «Смешанные товары».
Частный сектор:
- ул. Бородина, 151-161,
- ул. Шаяхметова, 117-141,
- пр. Победы, 161-171, 167/1-167/11, 169/4-169/14,
- ул. Амангельды, 154-181.
Светофор:
- пр. Победы – ул. Бородина.
ТП –349 (работы на ВЛ)
с 12 мая по 16 мая с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 162-213,
- ул. Рабочая, 71-164,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 12 мая по 16 мая с 10:00 до 18:00
- магазин «Запчасти»,
- «Asem Motors»,
- «Голд Барс».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9,
- ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
ВЕСЬ ж/м 2 Костанай (работы на ПС)
12 мая с 10:00 до 15:00
- Ясли – сад № 1,
- ясли-сад «Ясмин»,
- ТОО «Арман-2015»,
- поликлиника.
ВЕСЬ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР.
ТП –310 (работы на ПС)
13 мая с 10:00 до 17:00
- Центральный рынок – нижняя оптовка.
КТП – 714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)
14 мая с 10:00 до 17:00
- Котельная № 9.
Частный сектор:
- ул. Рудненская, 2-7, 7а, 8а,
- ул. Целинная, 22-26,
- ул. Мира, 1-8,9б,9к,9/1,9/2.
ТП –540 (работы на ВЛ)
14 мая с 10:00 до 17:00
- Кафе «Евразия»,
- парикмахерская «Визит»,
- «Мила».
Частный сектор:
- ул. 5 Декабря, 94-102, 44/1-44/17,
- ул. Баймагамбетова, 32-50.
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