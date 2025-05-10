Заранее запасаться водой посоветовали жителям Костаная
Андрей СКИБА
10 мая 2025, 14:49 | ЖКХ
Как сообщает ГКП «Костанай Су» с 06:00 13 мая до 06:00 14 мая будет понижено давление в распределительной сети города.
Это связано с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях водопровода.
ГКП просит заранее обеспечить необходимый запас воды на указанный период, приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.
В акимате города «НГ» пояснили, что воду в Костанае не отключат, водоснабжение будет сохранено. Однако из-за пониженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов.
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