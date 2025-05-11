День матери сегодня празднуют в Казахстане
Диас СУЛЕЙМЕН
Праздник перенесли с сентября на второе воскресенье мая постановлением правительства в 2023 году.
Иллюстративное фото IStock
Так с Днём матери казахстанцев поздравил Уполномоченный по правам человека в РК Артул ЛАСТАЕВ:
- В это светлое майское воскресенье мы с особой теплотой чествуем самых близких и дорогих людей - наших мам. День матери - это праздник безграничной любви, заботы, самоотверженности и жизненной мудрости. Материнская любовь - источник силы, поддержки и вдохновения на протяжении всей жизни. Благодаря вам в мире становится больше добра, милосердия и душевного тепла. От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного счастья и душевного покоя. Пусть дети радуют своими успехами, а в каждом доме царят гармония и любовь.
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