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День матери сегодня празднуют в Казахстане

Диас СУЛЕЙМЕН

11 мая 2025, 15:44 |  Государство

Праздник перенесли с сентября на второе воскресенье мая постановлением правительства в 2023 году. 

Иллюстративное фото IStock

Так с Днём матери казахстанцев поздравил Уполномоченный по правам человека в РК Артул ЛАСТАЕВ:

- В это светлое майское воскресенье мы с особой теплотой чествуем самых близких и дорогих людей - наших мам. День матери - это праздник безграничной любви, заботы, самоотверженности и жизненной мудрости. Материнская любовь - источник силы, поддержки и вдохновения на протяжении всей жизни. Благодаря вам в мире становится больше добра, милосердия и душевного тепла. От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного счастья и душевного покоя. Пусть дети радуют своими успехами, а в каждом доме царят гармония и любовь.