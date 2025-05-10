Крупная спецоперация КНБ: ликвидирован международный наркоканал
10 мая 2025, 16:39 | Криминал
Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, передает Tengrinews.kz.
Фото: КНБ РК
В результате совместных действий изъято свыше 10 килограмм метамфетамина. Рыночная стоимость партии в стране назначения оценивается в 2,4 миллиона долларов (1,2 миллиарда тенге).
- По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование, - сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.
Ранее "НГ" сообщала, что зимой сотрудники ДП Костанайской области в лесу задержали подозреваемую в распространении наркотиков, а также изъяли 12 кг наркотиков у сельчанина.
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