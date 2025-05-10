Новости

Крупная спецоперация КНБ: ликвидирован международный наркоканал

10 мая 2025, 16:39 |  Криминал

Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, передает Tengrinews.kz.

Фото: КНБ РК

В результате совместных действий изъято свыше 10 килограмм метамфетамина. Рыночная стоимость партии в стране назначения оценивается в 2,4 миллиона долларов (1,2 миллиарда тенге).

- По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование, - сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.

Ранее "НГ" сообщала, что зимой сотрудники ДП Костанайской области в лесу задержали подозреваемую в распространении наркотиков, а также изъяли 12 кг наркотиков у сельчанина.