Крупную партию наркотиков - 7 кг марихуаны и 5 кг гашиша они обнаружили у жителя п. Сарыколь (Сарыкольский район).





Во время обыска полицейские нашли в доме мужчины ведра из под майонеза, бидон, пластиковые бутылки, пакеты и электронные весы, в которых находились наркотики растительного происхождения.





- В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - С начала года в Костанайской области из незаконного оборота уже изъято более 13 кг наркотических веществ. Оперативная работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, продолжается.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области