Закладки в лесу - Подозреваемую в распространении наркотиков задержала полиция Костанайской области
27-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере, задержали возле базы отдыха на первом километре трассы Костанай—Садовое. Женщина закладывала наркотики в лесу, сообщает Polisia.kz.
- Задержанная не имела постоянного места работы и является наркозависимой. При личном осмотре у нее было найдено 14 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, обмотанных белой изолентой, - сообщает ведомство. - В ходе обыска съемной квартиры было изъято 44 свертка, а также пустые zip-пакеты, 4 мотка изоленты и электронные весы.
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества - это синтетические наркотики мефедрон и альфа-PVP, общим весом 33 грамма.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста. Проводится досудебное расследова
ние.
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