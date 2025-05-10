МИД Украины пригласил руководителей дипломатических миссий стран, лидеры которых посетили 9 мая парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, и выразил дипломатам демарш, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

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Как заявил первый заместитель министра Украины Сергей Кислица, с учетом полномасштабных боевых действий, которые идут с 2022 года, Киев расценивает участие высших должностных лиц иностранных государств в торжествах на Красной площади как недружественный шаг.

В ведомстве считают, что их присутствие на мероприятии "не имеет ничего общего с увековечением памяти жертв и героев Второй мировой войны".

В Москву на парад в честь 9 мая прибыли более 20 лидеров иностранных государств, в их числе - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, главы стран СНГ, президенты Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро.

Напомним, "НГ" также сообщала, что Москву в частности посетил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Там же президент России Владимир Путин передал Токаеву наградной лист его отца.



Ранее с критикой в адрес иностранных лидеров выступили премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам последнего, посещение торжеств на Красной площади было "не лучшим решением 9 мая и не лучшим решением XXI века".

Макрон и Туск вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Великобритании Киром Стармером 10 мая приехали в Киев на встречу "коалиции желающих" - группы государств, выразивших намерение продолжать военную помощь Украине.