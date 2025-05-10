Президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца Президента Казахстана из архива министерства обороны РФ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.

Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

Как стало известно ранее, в свободном доступе появился наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева. Как отмечают СМИ, документ был опубликован российским Министерством обороны.

Кемел Токаев был призван на фронт в 1942 году. Вскоре он стал командиром отделения 226-й стрелковой дивизии. После ранения он служил в 7-м гвардейском танковом полку. В своей книге "Солдат ушел на войну" Кемел Токаев описал ужасы и страдания тех, кто воевал на фронте.



Напомним, ранее "НГ" сообщала, что Касым-Жомарт Токаев посетил Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих на параде Победы на Красной Площади в Москве. Также мы сообщали как прошел парад Победы вчера, 9 мая, в Костанае.