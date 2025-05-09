На традиционный митинг прибыли участники войны Михаил Подоляков, Касымхан Алдабергенов, Дилдабек Нурушев. Вместе с акимами Костаная и области они почтили память павших возложением цветов.

Была и минута молчания, и троекратный залп в честь 80-й годовщины Победы.

Именно срок во многом делает эту дату особенной. Ведь все меньше остается живых свидетелей, участников событий 1941-1945 года. Сегодня в Костанае, например, проживает семь человек, которые участвовали в боях Великой Отечественной. А набрались сил и приехали на торжество в парк трое.

Дилдабек Нурушев

Михаил Подоляков

Касымхан Алдабергенов

- Из нашей области на фронт ушло более 73 тысяч человек. Погибло более 30 тысяч наших земляков и 8 тысяч пропали без вести... Более 30 тысяч человек были награждены боевыми орденами и медалями, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, обращаясь со словами благодарности к ветеранам, труженикам тыла.

Узник концлагеря Леонид Дячков и труженица тыла Вера Бондаренко

99-летний участник войны Касымхан Алдабергенов и 97-летний узник Освенцима Леонид Дячков 7 мая были почетными гостями на военном параде. Леонид Васильевич рассказал, что особенно был впечатлен пролетом авиации. С трибуны старался приветствовать самолёты, ведь сам когда-то совершал прыжки с парашютом.

Труженики тыла возлагают цветы

Парк был полон людей самых разных возрастов. Утренний дождь не помешал костанайцам прийти к Вечному огню, поклониться памяти павших. Задолго до митинга люди шли, покупали цветы, на улицах частные организации выставили колонки и звучали песни «День Победы», «Алия».

Многие несли с собой фото родственников, которые воевали. С портретами подходили к Вечному огню. Смотришь: пожилая женщина кладет гвоздики у памятника, а на снимке у нее — совсем юный солдатик, не вернувшийся с фронта.

Были и счастливые истории. Как у семьи Старожуковых, чей отец и дед Галей Гиляутдинов воевал на Северном Кавказе, в Западной Украине. Призвался 34-летним и живым вернулся домой. А родился 9 мая 119 лет назад. Дочь Рузалия Галеевна вспоминает, что отец много рассказывал о войне.

Семья Севастьяновых пришла с тремя портретами, в том числе с фото прабабушки Надежды Архиповны Петренко, которая была военным медиком, служила в Мурманске. И тоже, к счастью, вернулась с войны. Семья пришла в парк в минимально неполном составе — папа, пять бравых парней, дома остался только младший Лука. Говорят, в парк 9 мая стараются приходить всегда.

Мира и добра пожелали согражданам и несколько поколений семьи Джумабаевых. Они тоже пришли к Вечному огню портретами своих солдат.

Официальная часть митинга завершилась, а люди с цветами все шли и шли.

Что еще в программе сегодняшнего дня? На площади перед областным акиматом пройдут, сменяя друг друга концертные программы: духового оркестра «Попурри военных песен» оркестра войсковой части 6697, артистов ДК «Мирас» и областной филармонии им. Е. Умурзакова. В 22 часа там же начнется театрализованное представление «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 80 жылдығына арналған…»

Больше фото в альбоме ВКонтакте

Фото Ксении РЕБИК и Галины КАТКОВОЙ