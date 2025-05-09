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Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих

9 мая 2025, 13:15 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади в Москве, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео Акорды

Как сообщает Акорда, на параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил президент России Владимир Путин.

Глава государства 8 мая по приглашению российского лидера Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.