264 куста мака росли во дворе жителя поселка Ждановка в Костанайском районе. Мужчина выращивал его для личного потребления. Факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, выявили сотрудники департамента полиции Костанайской области в рамках ОПМ «Карасора-2023» и «Дәрмек».





- В рамках начатого досудебного производства по статье 300 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) плантация была уничтожена, - сообщили в ведомстве.





Как отметили в полиции, с начала года из незаконного оборота полицейскими изъято более 297 кг различных наркотических средств.