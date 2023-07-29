Запрещенный мак выращивал житель Костанайского района в своем огороде
29 июля 2023, 09:34 | Криминал
264 куста мака росли во дворе жителя поселка Ждановка в Костанайском районе. Мужчина выращивал его для личного потребления. Факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, выявили сотрудники департамента полиции Костанайской области в рамках ОПМ «Карасора-2023» и «Дәрмек».
- В рамках начатого досудебного производства по статье 300 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) плантация была уничтожена, - сообщили в ведомстве.
Как отметили в полиции, с начала года из незаконного оборота полицейскими изъято более 297 кг различных наркотических средств.
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