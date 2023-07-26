В ближайшее время возобновится судебное разбирательство, передает Informburo.kz.

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Куаныш Нургазин – сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова – добровольно вернулся в Казахстан, его задержали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

12 лет назад Куаныш Нургазин скрылся от суда, несмотря на подписку о невыезде.

"На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца. Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля после прохождения паспортного контроля его задержали и поместили в следственный изолятор", – говорится в сообщении.

25 июля ему изменили меру пресечения на домашний арест. В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство.

Отмечается, что Куаныш Нургазин – номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Эта компания незаконно получала кредиты. Используя эту схему, Аблязов и его сообщники похитили деньги БТА Банка, утверждают в Генпрокуратуре.