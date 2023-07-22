"Эту девочку - алабая - нашли в мае этого года прохожие в Костанае на пересечении ул. Бородина и ул. Победы, когда она бегала по дороге, рассказал "НГ"а заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА:

Для Айми нужно только вольерное содержание, ее нельзя садить на цепь

- Они сообщили об этом волонтерам, председатель нашего объединения Александра Лебединская приехала на место и забрала собачку в наш реабилитационный центр, - продолжила Ольга. - Хозяева животного не нашлись и сами ее не искали. Мы назвали ее Айми.

Собака уже стерилизована и чипирована. Она контактная и воспитанная, умеет охранять. Лает, только когда это необходимо. Но Айми не очень любит других собак. Для нее нужно только вольерное содержание, ее нельзя садить на цепь.

Чтобы забрать Айми или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.



Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ