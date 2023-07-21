По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 июля, днем на севере и западе области ожидаются кратковременные грозовые дожди. В воскресенье и понедельник, 23-24 августа, на севере и востоке дожди и грозы.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток в дневное время по прогнозу кратковременные грозовые дожди.

- Ночью в субботу по области будет от 10-15, на юге 18 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем 22-27°С, на северо-востоке области 32°С. В ночь на воскресенье термометры покажут 12-17, на востоке 9 градусов. В понедельник ночью ожидаем 10-15°С. В дневное время в воскресенье и понедельник воздух прогреется до 20-25°С, на юге до 30°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 11-13°С, днём 25-27°С. В воскресенье и понедельник по ночам 13-15°С, в дневные часы 23-25°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере и востоке до 15-20 м/с.