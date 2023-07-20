"Тобол" сыграл в ничью с финской "Хонкой" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций, и это позволило ему пройти дальше, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 20 июля, на выезде и завершилась со счетом 0:0.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Костанае, "Тобол" одержал победу со счетом 2:1.

По сумме двух встреч костанайский клуб прошел во второй отборочный раунд Лиги конференций.