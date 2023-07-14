На стадионе «Центральный» состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 между занимающим в турнирной таблице чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги шестое место «Тоболом» и занимающей пятое место в Вейккауслииге Финляндии «Хонкой» из города Эспоо.

Обе команды завоевали путевки в этот еврокубковый турнир, став в минувшем сезоне бронзовыми призерами чемпионатов своих стран. Обе команды стремятся играть в атакующий футбол, но имеют при этом одинаковую отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (-1): у «Тобола» после 14-ти игр - 17:18, а у «Хонки» - 13:14 после 16-ти. Что касается легионеров, то в отличие от «Тобола», в «Хонке» нет ни одного игрока из балканских стран. А вот места в воротах в стартовых составах своих команд главные тренеры доверили российским голкиперам.

Кроме Ивана Коновалова, наставник «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич выпустил на поле защитников Романа Асранкулова, сербов Бояна Младовича и Ивана Рогача и россиянина Альберта Габараева, полузащитников Серикжана Мужикова, Самата Жарынбетова и Рамазана Оразова, а также нападающих серба Мильяна Вукадиновича, ивуарийца Сержа Дебле и Ислама Чеснокова.

Стартовый состав «Хонки», которую тренирует финский специалист Веса Васара, выглядел следующим образом: голкипер Максим Рудаков (Россия), защитники Элиас Эйяля (Финляндия), Альдаир Эрнандес (Колумбия), Вилле Коски, Матиас Рале (оба - Финляндия), полузащитники Насиру Банахене (Гана), Роман Еременко (Финляндия), Матео Ортис (Эквадор), Лукас Кауфманн (Бразилия), Клезиу Бауке (Мозамбик) и нападающий Отсо Коскинен (Финляндия).

Начало встречи прошло на небольших скоростях с игровым и территориальным преимуществом хозяев поля. Финский клуб практически всей командой оборонялся. На 8-й минуте на левом фланге защитники гостей грубо остановили Вукадиновича, но розыгрыш стандарта обострения не принес. Через две минуты после атаки по левому же флангу Асранкулов с мячом вошел в штрафную площадь, но пробить по воротам из-за насыщенной обороны у него не получилось. Еще через две минуты «Тобол» заработал первый угловой удар, но после его розыгрыша мяч был отбит обороняющейся командой.

На 16-й минуте Рудаков опередил Дебле, которому была адресована подача с правого края, и, выйдя за пределы штрафной площади, в высоком прыжке головой выбил мяч. А нападающему «Тобола» после столкновения с голкипером потребовалась помощь бригады медиков. Вернувшись вскоре на поле, Дебле на 21-й минуте оказался на острие атаки «Тобола», но был сбит на дуге штрафной площади ударом по ногам. Мужиков, проводивший свой 65-й матч в еврокубках, со штрафного пробил в обвод стенки по воротам, но Рудаков в броске кулаками отбил мяч, летевший после удара капитана хозяев в левый от него угол.

Не прошло и трех минут, как Дебле, прошедший по левому флангу, сделал хороший пас к углу штрафной площади Вукадиновичу, который нанес удар в касание с разворота, но мяч пролетел над перекладиной.

Прижатым к своим воротам гостям на 35-й минуте удалось отправить вперед Бауке, который забежал в штрафную площадь хозяев, убрал мяч под себя от преследовавшего его Габараева и пробил низом по воротам, но Асранкулов в подкате успел заблокировать удар, подставив ногу, а затем Коновалов в падении поймал мяч, опередив мозамбикского полузащитника гостей.

Очень опасным получился последовавший по правому флангу ответ «Тобола». Дебле ворвался с мячом в штрафную площадь, переиграл Эрнандеса и пробил низом в ближний угол, но удар принял на себя на углу вратарской площадки Коски. Мяч подхватил Чесноков и от лицевой линии сделал прострел, который прервал Эрнандес, выбив мяч на угловой. Долгий розыгрыш стандарта завершился еще одним заработанным Дебле на этом же фланге угловым ударом. И после этого розыгрыша мяч долго оставался у хозяев, пока Оразов не нанес удар по воротам из-за пределов штрафной площади немного левее центра. Однако мяч пролетел высоко над перекладиной.

А вот после проведенной на 39-й минуте контратаки по левому флангу Рале сделал передачу в центр Кауфманну, который подработав мяч, пробил метров с восьми от штрафной площади впритирку с левой стойкой так, что и бросок Коновалова не спас «Тобол» от гола. И почти вдвое меньше владевшие мячом гости после первого же удара в створ ворот ушли на перерыв, ведя в счете.

Во втором тайме игроки костанайского клуба заметно прибавили в движении. На 54-й минуте проход Асранкулова по левому краю завершился угловым ударом, и после подачи Мужикова защитники вновь выбили мяч за лицевую линию. А после этого розыгрыша Младович пробил головой в упор, но Рудаков успел среагировать, выбив мяч практически с линии ворот. На 58-й минуте Вукадинович на левом краю штрафной площади переиграл Рале и пробил в ближний угол ворот, но голкипер гостей вновь справился с ударом с близкого расстояния. А после часа игры тот же Вукадинович после паса Асранкулова от левого угла штрафной площади сделал навесную подачу в район 11-метровой отметки, откуда активный Чесноков головой пробил по воротам, но мяч пролетел над перекладиной.

Минуты через полторы уже Чесноков со своего правого края сделал подачу к левому углу штрафной площади, где мяч подобрал Вукадинович, сместился в центр и из пределов штрафной площади пробил мимо сразу троих бросившихся к нему игроков «Хонки» в дальний угол ворот. Гостям не помог и бросок Рудакова, не сумевшего дотянуться до мяча, влетевшего в сетку ворот впритирку со штангой - 1:1.

После того, как счет стал равным, наставник гостей выпустил вместо Коскинена колумбийского нападающего Хуана Алегриа, который вскоре своими действиями в штрафной площади «Тобола» не столько обострил игру, сколько лишь накалил обстановку, заработав предупреждение. Правда арбитр встречи из Беларуси Дмитрий Дмитриев удостоил «желтой карточки» в этом моменте и Младовича, заступившегося за своего голкипера.

«Тобол» же, добившись успеха, стал прессинговать гостей на их половине поля. Игроки «Хонки» вынуждены были подолгу разыгрывать мяч у своей штрафной площади. Такой розыгрыш мяча привел к тому, что на 75-й минуте голкипер гостей, которому активно мешали в штрафной площади Дебле, Жарынбетов и Мужиков, сделал-таки ответную передачу низом Ортису, но выскочивший из-за спины эквадорского полузащитника Вукадинович отобрал у того мяч, устремился вперед и переиграл на линии штрафной площади Эрнандеса и выбежавшего навстречу Рудакова. Мяч отлетел к Дебле, который в свою очередь переиграл вернувшегося в штрафную площадь Ортиса, а заодно и метавшегося там голкипера и сделал передачу Вукадиновичу, который пробил в левый верхний угол мимо Коски, вставшего в ворота в надежде помочь своей команде. Оформивший дубль Вукадинович, на счету которого пока всего один забитый мяч в чемпионате Казахстана, в порыве эмоций снял с себя футболку и... заработал предупреждение.

Перед этим голом в составе «Тобола» прошла первая замена - вместо Оразова на поле вышел босниец Йован Илич. А во время второй на этот раз двойной замены на 87-й минуте на поле вместо Мужикова, отдавшего капитанскую повязку Жарынбетову, появился новичок команды белорусский полузащитник Павел Забелин, а вместо автора дубля - Жаслан Жумашев. «Тобол» все это время не прекращал проводить свои атаки. Хорошо действовал впереди Дебле, в одном из моментов поборовшийся в штрафной площади за мяч с двумя защитниками и сумевший в падении пробить по воротам, которые спас бросок Рудаков, а в еще одном эпизоде из пределов штрафной площади перебросивший мяч через голкипера, но при этом не попав в створ ворот. В промежутке между этими моментами был шанс отличиться у Чеснокова, попытавшегося при розыгрыше углового удара головой в высоком прыжке с линии вратарской площадки перевести мяч в дальний угол ворот, но не попавшего в створ.

А на последней минуте основного времени опасно пробил по воротам метров с 30-ти по центру Забелин, но голкипер в броске выбил мяч на угловой. А завершал матч «Тобол» с новым капитаном после того, как россиянин Павел Киреенко на второй добавленной минуте сменил Жарынбетова, отдавшего капитанскую повязку Асранкулову, успешно действовавшему в матче как в обороне, так и в атаке.

После волевой победы со счетом 2:1 главный тренер «Тобола» Милич Чурчич отметил, что было очень приятно играть при огромной поддержке болельщиков и добавил:

- Мы ожидали тяжелую игру и знали, что у соперника есть очень хорошие качества. Знали, что они играют в короткий пас в начале атаки. Мы старались сделать хороший прессинг. 15-20 минут первого тайма не получились. Потом у нас были моменты и их было много. Но сегодня у нас продолжились проблемы с реализацией. И не сколько с реализацией, сколько с уверенностью футболистов. Наши футболисты играют хорошо и играют, как команда. Мы работаем каждый день и спасибо им за сегодняшнюю игру. Оставили все силы на поле, старались. Жаль, что не забили еще один-два гола, хотя у нас были моменты, которые можно назвать «убойными». Соперник отличный, и это только первый матч, надо спокойно работать и готовиться к следующей игре. Конечно, хорошо, что выиграли.

Ответный матч пройдет в Финляндии 20-го июля. А матч 15-го тура чемпионата Казахстана «Кызылжар» - «Тобол», который должен был состояться 16 июля, по просьбе костанайского клуба и согласия петропавловской команды Профессиональной футбольной лигой Казахстана перенесен на 27 сентября.

Фото Ксении РЕБИК