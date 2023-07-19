По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 июля, на западе, севере и востоке области ожидаются грозовые дожди, ночью и утром на западе и севере - туман, а днем прогнозируется шквал и град на востоке. В пятницу, 21 июля, дожди с грозами будут на юге и востоке. В субботу, 22 июля, переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае дождь с грозой прогнозируется в четверг, в пятницу и субботу - переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью будет 12-17, на юге 20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём воздух прогреется до 23-28 градусов, на юге столбики термометров поднимутся до 31°С. В пятницу ночная температура вновь будет в пределах 12-17°С, днем ожидаем 20-25°С. В субботу ночью термометры покажут 10-15°С; днем - 22-27, на юге 30 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 15-17°С, днём 24-26°С. В пятницу: ночью 15-17°С, днём 23-25°С. В субботу: ночью 13-15°С, днём 22-27°С.

Ветер в ближайшие трое суток ожидается юго-западный. Средняя скорость - 9-14 м/с. Но в четверг на западе, севере и востоке, а в пятницу на востоке и юге прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.



