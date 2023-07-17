По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 июля, на большей части территории области ожидаются дожди и грозы, особенно сильные в дневное время. На севере и востоке синоптическую ситуацию осложнят шквал и град. В среду, 19 июля, вновь на большей части территории пройдут грозовые дожди, особенно сильные на западе. В дополнение к грозовым дождям, на севере, западе и востоке - шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня будет облачно, временами дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 14-19, на юге 23 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 20-25°С, на юге 29°С. В среду в ночное время термометры покажут 11-16°С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок 22-27°С, на юге 30°С. В Костанае во вторник ночью будет 17-19°С, днём 21-23°С. В среду в областном центре ночью термометры покажут 14-16°С, днём 27-29°С.

Во вторник ожидается юго-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на востоке, севере и юге области. В среду ветер будет уже юго-западный, скоростью 9-14 м/с, на западе, севере и юге области прогнозируются усиления до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать скорости 23 м/с.