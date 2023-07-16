16 июля 2023, 10:54

Бюджет народного участия, начиналось всё так хорошо, но потом... Начну с начала, во дворе 11 дома в микрорайоне 8, построили футбольную площадку, на весь микрорайон. Нам волейболистам играть было негде, и зимой 2021 года, я подал заявку на строительство волейбольной площадки во дворе, места с лихвой хватало.



Заявку одобрили, и зимой 2022 года начались подготовительные работы, единственное, что успел внести в план, размеры площадки и тартановое покрытие, остальное специалисты ЖКХ сами посчитали. Освещение площадки не закладывалось.



И 1 сентября 2022 года на площадке дали старт для игр. А весной 2023 года всё покрытие пришло в негодность. Написал в акимат, выходил на подрядчика, толку ноль. Ремонт некачественно уложенного тартанового покрытия, это что такое? Акимат ушёл в глухую оборону, и там узнал, что на Дзержинского, 56 тоже тартан растаял со снегом, и никому нет дела, подрядчик тот же.



Что делать, ведь заказчик Акимат, а у них крыша в башне с часами протекла, даже в суд подать не могу, антикор, прокуратура и акимат сплелись в одно целое.



П.С. Осознаю свою вину, знал с кем связывался, хотел сделать полезное для детей и взрослых, но руки умывать не собираюсь. Буду требовать замены покрытия.