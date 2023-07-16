В начале июля в реабилитационный центр ОО «Надежда Плюс kst» попали две собаки, которые сейчас ищут новых хозяев. Их истории «НГ» рассказала председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ:

Серого мальчика сильно пнули или ударили и повредили ему лапу, но сейчас он здоров, играет с другими собаками

- Серого мальчика нашли в полисаднике одного из жилых домов в Костанае, жильцы дома сообщили об этом нам. Выяснилось, что его сильно пнули или ударили.

Когда волонтеры приехали на место, то увидели, что щенок лежит и скулит - он не мог наступать на заднюю лапу. Его отвезли в ветклинику, там сделали рентген и выяснилось, что есть перелом, который не требует хирургического вмешательства.

- При минимальной подвижности и спокойном образе жизни перелом зарастет самостоятельно, - пояснила Лебединская. - Сейчас песик уже наступает на лапку, ходит и играет с другими собаками. Он дворняга, абсолютно контактный, но немного скромен, так как привык не доверять людям. Но как только он понимает, что человек добрый, то готов идти на контакт и обниматься.



Светлая девочка родилась в районе КСК, вместе с другими девятью щенятами. Их мама - очень крупная дворняга, которую боялись все местные жители. Кто-то обрезал ей уши. Предполагали, что она может быть алабаем, но по размеру больше похожа на овчарку.

Светлая девочка - одна из 10 щенков, живущих в районе КСК. Она полностью прошла программу ОСВВ

- На маму и ее детей люди вызвали службу отлова, они уже стерилизованы по программе ОСВВ (Отлов- Стерилизация-Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания), - пояснила председатель ОО «Надежда Плюс kst». - На ушах у девочки и ее братьев и сестер есть бирки и они потенциально могут быть выпущены в естественную среду обитания. Она очень крупная и контактная, толстенькая, упитанная.

Александра добавила, что особых условий содержания для этих двух собак не требуется, они ищут дом, где будет полная миска и крыша над головой.

Чтобы забрать этих или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ