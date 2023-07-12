Многотысячные стада этой краснокнижной антилопы стали бедствием на юге области. Хозяева зерновых полей просят ускорить выработку хоть каких-то регуляторных механизмов в отношении животных. Аграрии обсудили в Костанае проблему в палате предпринимателей.

- Уже не знаем, что делать. Стадо примерно под 10 000 голов, через день у нас на полях они появляются, - рассказал на заседании регионального совета палаты предпринимателей 11 июля директор ТОО «Canon 96» Сергей ШЕСТЕРИКОВ из Камыстинского района. - Я заметил, что сайга не перебегает железную дорогу, не преодолевает траншеи. Вот если бы нам добиться разрешения по периметру своих земель рыть ограждающие канавы... Депутаты могут это продвинуть? Я разговаривал с аксакалами в районе, старожилами, спрашивал, как в советские времена решались проблемы, когда сайги было много. Говорили, что самцов отстреливали специальные бригады. Свежее мясо продавали в магазинах. У нас сейчас мясокомбинаты не загружены...

Жалобы на урон от сайгачьих передвижений идут еще с 2020 года. В этом году - с мая. И не только в Костанайской области. Например, для Западно-Казахстанской проблема тоже актуальна, сайга не только наносит урон посевам, но и пастбища выедает активно.

Еще не так давно численность этого древнейшего животного в Казахстане была критически мала - в 2015 году всего около 100 000 особей. Но полный запрет на добычу сайги, борьба с браконьерством, организация резерватов - в Актюбинской области, ЗКО, Костанайской - по путям миграции дали эффект. По разным данным, сегодня на территории страны обитает около 2 млн животных. Никаких механизмов регулирования их численности, кроме естественных, нет.

Фермеры сегодня просят такие механизмы создать. В заседании палаты предпринимателей участвовали депутаты мажилиса Динара ШУКИЖАНОВА и Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ. С ними аграрии и обсуждали проблему.

Вариант регуляторного отстрела Ходжаназаров прокомментировал как маловероятный - животное краснокнижное, имеет статус исчезающего вида, его столько лет сохраняли, причем вместе с международными природоохранными организациями. Но с ростом численности животные вынужденно отклоняются от исторических путей миграции, пролегающих по охраняемым территориям, расширяют их в поисках пищи.

- От партии Respublica мы выходим с предложениями в МСХ и министерство экологии со следующими предложениями, - сказал мажилисмен. - Давайте обратимся к фермерам, которые сеют в зонах, граничащих с ареалами обитания сайги, профинансируем им приобретение семян житняка, ГСМ, зарплату - чтобы улучшить в местах жизни сайги кормовую базу. Выделим деньги, чтобы обеспечить их там же водой - сделать на протяженном периметре скважины для них, чтобы не перемещались в поисках водопоев. И третье - надо ввести мораторий на отстрел волков в тех местностях, где обитает сайга. Из-за ненасытности охотников нарушен естественный баланс между хищниками и этими копытными. Нужно его вернуть. Мы полагаем, что предложенные меры повлияют и на численность поголовья сайги, и ограничат ее миграцию.

Напомним, в Казахстане сосредоточено 95% мировой популяции сайгаков, одного из древнейших животных на Земле. Степная антилопа плодовита, неприхотлива в еде, вынослива в кочевках и одновременно очень уязвима. В 2015 году на территории нашей области был отмечен массовый падеж этих животных от болезни, похожей на пастереллез. Умирали и взрослые сайгаки, и детеныши, некоторые во время окота, буквально родившись наполовину. За месяц тогда погибло 85% бетпакдалинской популяции – пало около 200 тысяч особей.

Фото НПП "Атамекен"