Сегодня, 20 июня, прошли общественные слушания по проекту детальной планировки участка, расположенного в границах улицы Карбышева и проспекта Абая. Место предназначается под бизнес-объект, идею которого предприниматель не может реализовать уже несколько лет.

И не потому, что кто-то конкретно противодействует строительству автосалона — новый бизнес не посягает в данном случае на интересы соседей. Даже напротив. На слушания пришли предприниматели, имеющие рядом на улице Карбышева свои предприятия, склады. Они только за то, чтобы территорию, которая постоянно замусорена и выглядит непрезентабельно, кто-то использовал цивилизованно.

- ПДП разработан для территории площадью 11 га. Основной целью разработки является размещение автосалона с сервисным центром, что обусловлено необходимостью реализации инвестиционного проекта на принадлежащем частному собственнику земельном участке, - сообщила участникам слушаний заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства Ирина ЕРМОЛИНА. - Проектируемая территория располагается в зоне общественно-делового и производственно-коммерческого назначения, что делает невозможным там жилищное строительство как в данный момент, так и в перспективе. Постоянное население на этой территории отсутствует. В настоящее время там размещаются торгово-сервисные объекты, в том числе магазины автозапчастей и аксессуаров, станции технического обслуживания, «Стеклоцентр», пункт проката автомобилей и заправочная станция... Реализуемый проект позволит существенно расширить спектр услуг населению в области продаж и обслуживания автотранспортных средств, повысит уровень сервиса за счет внедрения современных технологий... Планируется благоустройство прилегающей территории. Строительство автосалона предусматривается на земельном участке по адресу ул. Карбышева, 133. Здание представляет собой современный двухэтажный объект, в котором предусмотрены торговая зона, кафе, сервисный центр, складские и административные помещения, переговорная, детская зона, зона ожидания и выдачи автомобилей. Все ранее существующие объекты сохранят свое функционирование, на проектируемой территории автосалон станет единственным новым объектом... Проектные решения соответствуют требованиями строительных норм и правил РК. Разработка ПДП обеспечила соблюдение нормы закона, согласно которой отсутствие утвержденного проекта детальной планировки препятствовало реализации прав собственника земельного участка на осуществление строительства.

Участников слушаний было немного - 26 человек зарегистрировалось. Вопросов тоже было совсем немного, зато очень серьезные.

- В ПДП не отражено, каким образом будет осуществляться энергоснабжение данного объекта. В данном районе нет свободной электроэнергии. И в перспективе - в ближайшие года четыре - она не появится. Техусловия вам просто не будут выданы, тогда какой смысл в строительстве? - сформулировал самый важный из них главный инжененер ТОО «Межрегионэнерготранзит» Виктор КИРИЙ.

Арман Ракпанов (справа)

Собственник земельного участка, глава ИП «Эколайф» Арман РАКПАНОВ ответил, что по поводу электричества обсуждали вопрос с ТОО «ЭПК-Форфайт», автосалон хоть и большой, но энергозатрат немного. Сказали, что тот объем энергии, который бизнесу нужен, выдадут.

- Я вам еще раз говорю как официальный представитель ТОО «МРЭТ» свободных мощностей нет. Поэтому все-таки обдумайте целесообразность строительства, - настаивал Кирий.

Ракпанов сказал, что, во-первых, вопрос строительства не быстрый, разработка ПДП затянется до осени...

- Энергии не будет 4 года минимум, - еще раз уточнил главный инженер.

- Я прошу у вас помощи, а не вставлять палки в колеса, - ответил предприниматель, - есть возможность решить вопрос перераспределением неиспользуемых мощностей.

Слово взял один из предпринимателей, которые давно работают рядом с проектируемой территорией.

- Мы соседи. Участок этот заброшенный. Там строительные компании вечно вываливали мусор — мы пытались с этим бороться, - сказал бизнесмен Даулетхан ДАРМЕНОВ. - Мы проблему понимаем, у самих по электричеству были вопросы. Еще в 2012 году проблема возникала. Как я понимаю, соседи могут поделиться неиспользуемыми мощностями. Мы при получении техусловий мощности заявляли по максимуму. Уже разговаривали между собой — чтобы участок не оставался замусоренным пустырем, можно будет нам с автосалоном поделиться. Это есть сейчас в практике. Мы сами в разных частях города строимся, знаем.

- Потребители, которые получали техусловия до 2022 года, - их мощности рассчитаны у нас как фактические, и эти разрешенные мощности они сейчас передать никому не смогут. Вы говорите «свободные», а их нет в расчете, - пояснил Виктор Кирий. - Свободные мощности имеются только у некоторых потребителей, которые получили их после 2022 года.Техусловия же, как правило, выдаются на 3 года, на нормативный срок строительства. Если потребители мощности не реализовали, то с ними можно договариваться. Пример — ТОО «Атамекен-Дос». Но вы не первый, кто пытается с этой мельницей договориться. Но воз и ныне там. Они не дают "добро". Я их спрашивал своим прямым письмом. Они ответили «нет», потому что намерены расширять производство. Я их не защищаю. И я не против вас. Я излагаю факты.

Корреспондент «НГ» спросил, почему речь идет о возможном решении вопроса по энергомощностям именно через 4 года.

- В прошлом году мы дали предложение о строительстве новой подстанции на развязке по рудненской трассе, - ответил главный инженер ТОО «МРЭТ». - Акимат это предложение пока только включил в разработку плана развития энергосетей Костанайской области. Вот если он будет утвержден к концу этого года, то тогда надо будет разрабатывать схему внешнего энергоснабжения, затем делать и утверждать проект. На это еще минимум три года уйдет. Плюс год строительство. Так что 4 года в лучшем случае

Общественные слушания по этому ПДП считаются состоявшимися, за это проголосовало 18 из 25 участников. Однако вопрос по реализации инвестиционного проекта остается проблемным. Как сказал «НГ» Арман Ракпанов, решить его он пытается уже около трех лет.

Фото Галины КАТКОВОЙ