Несчастный случай произошел 4 июля. Трехлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выпала из окна квартиры на пятом этаже, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

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- В 16:07 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по по ул. Шаяхметова 88 из окна квартиры выпала девочка. К счастью, обошлось без тяжелых травм и ребенок находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в ведомстве. - Падение из окна – в наше время является одной из причин детского травматизма и смертности. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за своей любознательности. Как правило, во всех случаях падения, дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели или опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.

Напомним, 30 июня произошло сразу два подобных инцидента. Тогда пострадали годовалый и двухлетний дети.

