Оба несчастных случая произошли 30 июня, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

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Первое происшествие случилось на пр. Кобланды-Батыра. В 12:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры третьего этажа годовалый ребенок. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу с диагнозом «трещина и ушиб головного мозга».

Тем же днем и по той же причине - неосторожности - в 20:20 по ул.Уральская выпал 2-летний ребенок со второго этажа. У мальчика выявлена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Сейчас находится под обследованием в детской травматологии, состояние средней степени тяжести.

- Падение из окна в наше время является одной из причин детского травматизма и смертности. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за своей любознательности, - отметили в ДЧС. -Как правило, во всех случаях падения, дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели или опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.