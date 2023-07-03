58-летняя Балхаш Раисова ушла из дома в п. Большие Дубравы Сарыкольского района 30 июня. Женщина - инвалид 2 группы, страдала эпилепсией. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат. Поисками пропавшей занимались сотрудники полиции, ДЧС, ПС КНБ по Костанайской области и волонтеры.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, который дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. При проведении следственных действий он указал место захоронения тела без вести пропавшей, - сообщает пресс-служба МВД.

Тело погибшей мужчина закопал неглубоко, прикрыл сверху ветками и листвой. Подозреваемому 31 год, ранее не был судим.

Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК “Убийство”, назначены экспертизы. Другая информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.