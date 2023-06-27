Канал поставки наркотиков в область пресекли сотрудники департамента полиции региона во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Карасора - 2023».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли у жителя столицы в гостинице около 2 кг наркотического средства. Экспертиза показала, что изъятое вещество растительного происхождения - гашиш.

Как сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржана АХМЕТОВ, по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 ч 3 «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемый арестован, проводятся необходимые следственные действия. В ДП отметили, что с начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 261 кг различных наркотических средств.