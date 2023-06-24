В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Граждан региона призвали не покидать свои дома без необходимости. Что происходит - в материале Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Издание "Ростов-на-Дону онлайн" сообщило, что колонна военной техники вошла в город со стороны Аксая (город рядом с Ростовым).

"Около 05:00 (08:00 по времени Астаны) в центр Ростова прибыли танки и другая бронетехника. Люди в камуфляже и с белыми повязками на рукавах оцепили штабы военного округа и силовых ведомств. Целые кварталы в центре города заблокированы.

Судя по фото и видео от наших читателей, оцеплены: штаб ЮВО; отдел полиции на Буденновском; главк МВД; УФСБ; администрация Ростова", - сообщает издание.

"В открытом фотобанке агентства ТАСС указано, что штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону окружили бойцы ЧВК Вагнера. При этом основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев высказал мнение, что вооруженные люди на кадрах из центра Ростова-на-Дону - военнослужащие Минобороны России", - пояснило издание. Интернет-издание "Медуза" опубликовало фото с танками возле военного штаба в Ростове. При этом принадлежность танков остается неуточненной. "В открытом фотобанке агентства ТАСС указано, что штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону окружили бойцы ЧВК Вагнера. При этом основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев высказал мнение, что вооруженные люди на кадрах из центра Ростова-на-Дону - военнослужащие Минобороны России", - пояснило издание. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома. "Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома", - написал губернатор в своем Telegram-канале. "В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", - написал Собянин в своем Telegram-канале, призвав горожан отнестись с пониманием. Официальных сообщений от Миноброны о вооруженных столкновениях пока не поступало. Между тем Евгений Пригожин в твоем Telegram-канале заявил, что ЧВК "Вагнера" сбили вертолет. В аудиосообщении Пригожин указал, что вертолет якобы открыл огонь по гражданской колонне. Где это произошло и при каких обстоятельствах, Пригожин не указывает. Как и до этого, он не опубликовал никаких доказательств произошедшего. "Я еще раз предупреждаю: мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг! Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели, мы готовы все умереть. Все 25 тысяч, а после этого еще 25 тысяч. (...) Русский народ надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению. По которому били только что в Ростове с вертолетов", - прокричал Пригожин в новом аудиосообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин также сделал заявление. "Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам. Поэтому происходят стычки. Там, где солдаты встречают нас, Росгвардия, милиция, они руками машут радостные и многие говорят: "Мы хотим пойти с вами". Уже человек 60-70, кто к нам присоединился. Хотя мы прошли еще небольшой путь. Я думаю пол-армии хотят пройти с нами", - сказал Пригожин. ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений руководителя ЧВК "Вагнер". За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением и назвал действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "ударом в спину". Также Пригожин ответил на вопрос о том, находится ли Ростов под контролем ЧВК. "Должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, - удар в спину стране и нашему народу. (...) Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство", - сказал Путин. Интернет-издание "Медуза" опубликовало фото с танками возле военного штаба в Ростове. При этом принадлежность танков остается неуточненной.

По его словам, непомерные амбиции и личные интересы Пригожина привели к измене.

"Все, кто сознательно встал на путь предательства, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед народом. Вооруженные силы и другие госорганы получили необходимый приказ", - заявил Путин.

Посольство Республики Казахстан в России обратилось к соотечественникам и призвало не посещать приграничные с Украиной регионы России.

"В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения. Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации и особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в Посольстве Казахстана в России", - говорится в заявлении.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, заверили в посольстве.

Телефон горячей линии посольства: +7-925-897-71-14.