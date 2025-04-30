Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге сообщил директор областного филиала АО "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ. Есть обнадеживающие водителей новости и по платной дороге в Карабалыкском районе.

Фото РСК

Участок трассы от Рудного до Денисовки стал платным с 28 апреля. Общая его протяжённость 151 км.

- На отрезке 31,5 км между Костанаем и Рудным ТОО «АБЗ+» уже начало средний ремонт. Мы завершим его не раньше октября, - сказал Горват. - Вопрос о том, чтобы на это время прекратить брать оплату с транспортных средств всех категорий, решится в течение следующей недели. Я уверен в этом.

Фото из архива "НГ"

Дорога от областного центра до Денисовки - вторая платная на территории Костанайской области. С 22 февраля деньги за проезд с грузовиков и автобусов начали брать на 163-километровом участке трассы, идущей от областного центра до пункта пропуска Кайрак. Там водители сразу возмущались качеством большей части дороги. Руководство филиала АО «КазАвтоЖол» признавало жалобы обоснованными.

- Комиссией в составе представителей АО «НК «КазАвтоЖол», республиканского предприятия «Национальный центр качества дорожных активов», ТОО «КАЖсервис» (бывшее ТОО «Казахавтодор» - «НГ») обследованы платные участки автодорог республиканского значения, - сообщил Горват, - по результатам были определены плохие участки на автодороге Екатеринбург-Алматы. А именно от поселка Карабалык до границы РФ протяженностью 37 км - на данном участке в текущем году будет выполнен средний ремонт; участок от поселка Пешковка до поворота на поселок Тогузак протяженностью 15 км и участок от Озерного до Костаная протяженностью 27 км. Эти участки - в общей сложности 79 км - планируется исключить из состава платных до окончания ремонтных работ.

По словам Горвата и этот вопрос должен быть решен в течение ближайшей недели.

О других аспектах функционирования платных дорог на территории области "НГ" расскажет отдельно.

Жалобы на некорректное начисление платы нужно направлять по номеру 1403 или в филиал АО «НК «КазАвтоЖол».

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