По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 мая, осадки не ожидаются. На западе и севере области ночью и утром будет туман. В пятницу, 2 мая, ночью на севере и востоке пройдёт дождь. В субботу, 3 мая, на севере и западе днём дождь с грозой.

В Костанае в четверг и пятницу переменная облачность, без осадков, в субботу - дождь, гроза.

- По области в четверг ночью будет 2-7 градуса тепла, на севере и востоке температура опустится до 1 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем 14-19°С. В пятницу ночью термометры покажут 2-7°С, днём 13-18°С. В ночь на субботу ожидаем 5-10°С, днём воздух прогреется до 15-20°С, на юге до 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 3-5°С, днём 16-18°С. В пятницу: ночью 5-7°С, днём 16-18°С. В субботу: ночью 7-9°С, днём 18-20°С.

В четверг и пятницу ожидается юго-западный ветер, в субботу - юго-восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с. В дневное время прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ