В Триатлон-парке Костаная прошел легкоатлетический забег «Neroznak Joly», посвященный двухлетию профессиональной школа бега «Neroznak_team».

Старт основного забега - на 11 км

Первая открытая тренировка для любителей бега в этой школе состоялась 19 апреля 2023 года на стадионе «Центральный». А инициатором создания школы бега стала мастер спорта международного класса по легкой атлетике Татьяна НЕРОЗНАК, которая за 18-летнюю спортивную карьеру благодаря упорному труду, воле и целеустремленности стала более чем 30-кратной чемпионкой Казахстана и обладательницей Кубка РК на дистанциях от 400 м до полумарафона, победительницей Спартакиады РК, чемпионкой Азии, была участницей Азиатских игр и чемпионата мира по полумарафону. Эту инициативу поддержал ее наставник тренер высшего уровня квалификации высшей категории Токеш Ибраев за плечами которого 16 лет работы преподавателем физической культуры и спорта в системе высшего образования и 18 лет тренерской деятельности.

Татьяна Нерознак и Токеш Ибраев

Профессиональная школа бега «Neroznak team» объединила более полусотни любители бега разных возрастов и профессий. За два года благодаря энтузиазму и профессионализму Татьяны Нерознак и Токеша Ибраева здесь прошла не одна сотня тренировок.

Воспитанники школы, где царит особая атмосфера, независимо от уровня подготовки бегают здесь в кругу друзей, заряжаются энергией от других и дарят свою, принимают участие в десятках соревнований и любительских забегах, устанавливают личные рекорды, выполняют нормативы спортивных разрядов. Из рядовых любителей бега здесь вырастают спортсмены, защищающие честь города на областных и республиканских соревнованиях.

К примеру, 19-летний Даур Доспулов стал серебряным призером чемпионата Казахстана среди юниоров, выполнив норматив кандидата в мастера спорта, 39-летний врач-терапевт Артем Гусаченко дважды становился серебряным призером чемпионата РК среди ветеранов, а работник автозавода «Аллюр» Куаныш Мухтаров является бронзовым призером чемпионата Казахстана по кроссу. Наравне со взрослыми бегунами здесь тренируются и дети.

Разминка перед стартом - дело обязательное

В забеге «Neroznak Joly» приняли участие не только воспитанники школы бега, но и поклонники оздровительного бега из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары, Узункольского района, а также гости из Астаны и Караганды. Всего на старт вышли 120 участников в возрасте от 6 до 70 лет.

Организацию и проведение забега поддержали акимат Костаная, еженедельник «Наша Газета» (информационный партнер), компании и предприятия «ДЕП», «Мясоед», «Аква-сила KZ», «Qazaq et», «Pozitiv», «Зоомир» и семья Гараниных.

С праздником бега участников поздравляет заместитель акима Костаная Мажит Шуленов

Перед участниками выступил заместитель акима города Костаная Мажит Шуленов, который поздравил школу бега со второй годовщиной и подчеркнул значимость мероприятия в спортивной жизни города, а также отметил: забег стал одним из первых мероприятий в обновленном Триатлон-парке, который в комплексе с пляжем должен стать достопримечательностью областного центра, комфортным местом для отдыха и занятий спортом костанайцев.

С этими словами каждому из партнеров забега организаторы вручили благодарственные письма.

Скандинавская ходьба - это отдельная история

В программу «Neroznak Joly» входили забеги на 500 м для детей 6-10 лет, на 2 км для бегунов 11-16 лет, скандинавская хадьба на 5 км и основной забег на 11 км.

Финишируют юные

Среди самых юных участников призовую тройку у мальчиков составили Ахмад Бейсембаев (AyaDil` kids), Усман Газизулин (ДЮСШ №1 имени К.Оспанова) и Мирон Грапов (Школа бега «Neroznak team»), а у девочек - Милла Пугоева (ДЮСШ №3), Арина Салатова (Школа бега «Neroznak team») и юный любитель бега из Костаная Самира Мензарипова.

Чувствуется - одна школа бега

Первыми финишную черту на дистанции 2 км среди юношей одновременно пересекли воспитанники Школы бега «Neroznak team» Илья Дьяков и Артем Андрейкин. Второй результат показал воспитнник ДЮСШ №1 имени К. Оспанова Алан Газизулин, а третье место занял Семен Лаптев (Школа бега «Neroznak team»).

Среди девушек двойную победу одержали влспитанницы Школа бега «Neroznak team» Виктория Петрунина и Ольга Куканова, а третьим призером стала Дарья Животовская (ДЮСШ №1 имени К.Оспанова).

Поддержка на дистанции - путь к успеху

Абсолютных побед в скандинавской ходьбе добились Александр Смирнов (ТОО «ДЕП») и Наталья Салатова (Underground/Aurora). Вторые места заняли представители Школы бега «Neroznak team» Артем Гусаченко и Светлана Семенова, а третьими были Какимжан Досов (Школа бега «Neroznak team») и Толкын Досмагамбетова (Костанай).

Абсолютный победитель пробега Даур Доспулов...

...и победительница Дина Оспанова

Абсолютную победу в забеге на 11 км среди мужчин одержал Даур Доспулов (Школа бега «Neroznak team») из Тобыла, показавший результат 39 мин. 27 сек. и ставший победителем в возрастной группе 17-29 лет. А среди женщин первой на финише с результатом 58 мин. 27 сек. была Дина Оспанова (Школа бега «Neroznak team»), занявшая первое место в возрастной группе 30-39 лет. Оба абсолютных победителя стали обладателями денежных спецпризов размером в 30 тыс. тенге.

Среди мужчин в возрастной группе 17-29 лет второе место занял член национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам Наиль Башмаков - 40.07, а третье - Куаныш Мухтаров (Школа бега «Neroznak team») - 40.45.

«Всем сестрам по серьгам»

У женщин в этой возрастной группе отличились Марина Харисова (Костанай) - 1 час 4 мин. 2 сек., Аяна Жакупова (Житикара, KM Run Club) - 1:09.13 и Альбина Аскерова (Школа бега «Neroznak team») - 1:10.43.

В возрастной группе 30-39 лет призерами у мужчин стали Виктор Шугай (Житикара, KM Run Club) - 41.35, Азамат Маденов - 43.48 и Самат Досов (оба - Школа бега «Neroznak team») - 45.57.

У женщин компанию на пьедестале в этой группе Дине Оспановой составили костанайки Гульзат Дисюкова (Run in joy) - 1:01.10 и Евгения Сергачева (секция пауэрлифтинга) - 1:04.36.

Вадим Терентьев (Школа бега «Neroznak team») - 50.29, Ерден Ибраев (Костанай) - 55.24 и Иван Тисленко (Школа бега «Neroznak team») - 55.40 заняли призовые места в возрастной группе 40-49 лет. А среди женщин этой возрастной группе Наталья Фадеева из Лисаковска (1:00.38) потеснила на пьедестале представительниц областного центра воспитанницу Школы бега «Neroznak team» Олесю Антонову (58.36) и тренера ДЮСШ №3 Ольгу Сагимбаеву (1:05.01).

Среди самых возрастных участников (50 лет и старше) три первых места у мужчин заняли Вячеслав Гаранин (Школа бега «Neroznak team») - 41.36, Биладихан Карисов («Велосообщество «Костанай») - 47.23 и издатель «Нашей Газеты» Сергей Миролюбов - 54.50.

Среди женщин этой возрастной группы победительницей забега стала любитель бега из Лисаковска Наталья Алшинбаева - 1:02.40.

Также организаторы наградили и самого старшего участника забега 70-летнего Юрия Терентьева.

Призеры и участники забега «Neroznak Joly»

А вообще победителями в этот день стали все, кто поверил в себя, преодолел себя, вышел на дистанцию и финишировал, получив на память оригинальную медаль.

Сама Татьяна Нерознак после забега призналась, что для нее тренерская деятельность - это гораздо больше, чем беговая техника и планы тренировок:

- Это путь, который я сама прохожу рядом с каждым спортсменом. И, конечно же, - это радость от каждого маленького шага вперед, вера в человека даже тогда, когда он сам сомневается, и искреннее счастье от его побед. Сегодня я горжусь каждым из своих воспитанников. Спасибо за доверие, за силу духа и за то, что каждый день напоминаете: мы вместе - сила! Бежим дальше!