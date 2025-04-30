Как будут работать ЦОНы на майские праздники в Костанае?
30 апреля 2025, 20:56 | Государство
Режим работы, который установят в ЦОНах и СпецЦОНах в связи с праздничными днями в Казахстане, сообщила пресс-служба НАО "Правительство для граждан". Нерабочими днями будут 1, 7 и 9 мая.
Фото из архива "НГ"
- Субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения – до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00, - говорится в сообщении.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов указаны на официальной странице НАО "Правительство для граждан" в Instagram. В Костанайской области это отдел №1 по адресу ул. Тауелсиздик,46 и СпецЦОН Костаная по ул. Карбышева 12/10.
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