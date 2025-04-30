Режим работы, который установят в ЦОНах и СпецЦОНах в связи с праздничными днями в Казахстане, сообщила пресс-служба НАО "Правительство для граждан". Нерабочими днями будут 1, 7 и 9 мая.

Фото из архива "НГ"

- Субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения – до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00, - говорится в сообщении.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов указаны на официальной странице НАО "Правительство для граждан" в Instagram. В Костанайской области это отдел №1 по адресу ул. Тауелсиздик,46 и СпецЦОН Костаная по ул. Карбышева 12/10.