У жителя Костанайской области изъяли 2,5 кг гашиша. Кроме наркотиков полицейские обнаружили у мужчины боевой пистолет, обрез охотничьего ружья и более 200 патронов. А также значительную сумма денег в тенге и долларах США, сообщает Polisia.kz.

Задержание проходило в рамках оперативно-профилактическое мероприятие “Қарасора”. Началось ОПМ 1 июня. За это время по всему Казахстану было выявлено 221 наркопреступление, сообщили в МВД.

– За истекший месяц спецоперации полицейскими выявлено в том числе 83 факта сбыта, 29 незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере, 82 факта культивирования наркосодержащих растений. Выявлено 4 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков, в том числе 614 кг марихуаны, 29 кг гашиша, 4 кг синтетики и около 1 кг героина, – cообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев.

В рамках спецоперации в Жамбылской области задержали местного жителя, который заготовил 232 кг марихуаны. При обыске по месту жительства в сарае у него также обнаружили мешок с гашишем весом 24,5 кг и 12 кг высушенной марихуаны.

В Туркестанской области ликвидированы 2 наркоплантации опийного мака в количестве 10 600 кустов и более 840 кустов конопли. Общий вес наркосодержащих растений составил около 230 кг.

В МВД отметили, что с прошлого года активно применяются беспилотные летательные аппараты. Кроме того, задействуются возможности “Қазақстан ғарыш сапары” по космическому зондированию ареалов произрастания наркосодержащих растений.