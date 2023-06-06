На спортивных аренах трех городов республики - Астаны, Алматы и Актобе прошли соревнования по десяти видам спорта в программе VI летних Паралимпийских игр Казахстана, в которых приняли участие свыше 1000 спортсменов в возрасте от 16 лет до 78 лет из 20-ти регионов страны.

Паралимпийские игры в Казахстане проводятся раз в четыре года с целью развития массового спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями и популяризации паралимпийских видов спорта в республике. Для обеспечения равных условий для всех участников игр, в зависимости от диагноза, спортсмены участвовали в соревнованиях в соответствующих спортивных классах.

Костанайскую область, костяк сборной которой составили воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» областного управления физической культуры и спорта, на этих Играх представляли 76 спортсменов, завоевавшие в семи видах программы в общей сложности 31 золотую, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей, заняв в общекомандном зачете пятое место.

Сборная Костанайской области по пара легкой атлетике / Фото csp-parasport.kz

Наибольшее количество наград наши спортсмены завоевали в ставших самыми массовыми на республиканских Паралимпийских играх соревнованиях по пара легкой атлетике, которые проходили в Алматы. Сразу четыре представителя Костанайской области - Алексей Лукутин, Павел Сидорчук, Тендык Даулетова и Гульдерай Кабурова стали обладателями трех золотых наград, которые они завоевали в своих классах в соревнованиях по метанию копья, толканию ядра и метанию диска.

Сильнейшими в толкании ядра и метании диска стали Динара Дайрабаева, завоевавшая еще и «серебро» в метании копья, и Светлана Иржанова.

По два первых места и у Данияра Биклеева, выигравшего соревнования по метанию копья и толканию ядра? и ставшего вторым в метании диска, Виктории Воробей, показавшей в своем классе лучшие результаты в метании диска и копья, а также занявшей второе место в толкании ядра, и Ольги Кузьминской, завоевавшей «золото» в толкании ядра и метании диска и «бронзу» в метании копья.

К своей золотой медали в метании копья Арсен Муратов добавил «серебро» в метании диска и «бронзу» в толкании ядра. Три медали в копилку сборной области принесла и Ольга Настеевич - серебряную в толкании ядра и бронзовые в метании копья и диска. А Юлия Пархоменко стала обладательницей бронзовой награды в соревнованиях по метанию копья.

В командном зачете сборная Костанайской области под руководством Павла Сидорчука, Сергея Блинова и Анатолия Пискового стала второй в этом виде программы, уступив лишь команде Актюбинской области.

Стоит отметить, что спортсмен из Лисаковска Алексей Лукутин, которого тренирует Павел Сидорчук, накануне республиканских Паралимпийских игр стал серебряным призером прошедшего в городе Бангалор V открытого чемпионата Индии по пара легкой атлетике в соревнованиях по толканию ядра.

Сборная Костанайской области по пара пулевой стрельбе - сильнейшая на Паралимпийских играх Казахстана / Фото csp-parasport.kz

Сильнейшей в командном зачете в соревнованиях по пара пулевой стрельбе, прошедших в Астане, стала сборная Костанайской области, которую подготовили к соревнованиям Абылай Шунаев и заслуженный тренер РК по президентскому многоборью Василий Кнышев. На счету костанайских спортсменов 15 завоеванных в десяти стрелковых дисциплинах призовых мест, в том числе шесть первых, шесть вторых и три третьих.

Трехкратной победительницей Паралимпийских игр стала Айсулу Мукашбекова. Два первых и одно третье место занял Санаш Ещанов. Шестое «золото» у Жаната Омарова. Серик Шайкенов стал обладателем трех серебряных наград, а Ольга Явкина завоевала две медали такого же достоинства. Еще одно «серебро» на счету Виталия Малиновского, а Андрей Сербиновский стал двукратным бронзовым призером.

Шесть наград Паралимпийских игр Казахстана на счету сборной Костанайской области по пара пауэрлифтингу / Фото csp-parasport.kz

Традиционно успешно выступили костанайские атлеты в соревнованиях по пара пауэрлифтингу, которые также прошли в Астане. На счету воспитанников заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко и Григория Зиберова шесть призовых мест. Чемпионский титул завоевала Турсынай Кабыл, выступавшая в весовой категории до 41 кг и установившая по ходу соревнований два рекорда Казахстана, выжав штангу весом 86 кг, а затем еще на два килограмма превысив свой же результат.

Вторыми в своих весовых категориях стали Анара Аханова (до 50 кг), Динара Кожахметова (до 55 кг) и Наталья Голубова (до 67 кг), а Валерия Смирнова (до 61 кг) и Нина Маслова (до 73 кг) завоевали бронзовые медали.

Здесь же в Астане прошли и соревнования по пара таеквондо, в которых два призовых места заняли воспитанника тренера Ахтама Одилова. Первое место в своей весовой категории завоевала Милана Красавцева, а Азамат Туркеев стал бронзовым призером.

Победительница Паралимпийских игр РК по пара дзюдо Динара Куджулова и бронзовый призер Данна Султангалиева со своим тренером Иваном Сорокиным / Фото csp-parasport.kz

В прошедших в Актобе соревнованиях по пара дзюдо сильнейшей в весовой категории до 70 кг в классе J1 стала Динара Куджулова, тренирующаяся под руководством Ивана Сорокина. Нужно сказать, что наша спортсменка участвовала в Паралимпийских играх Казахстана после успешного выступления на чемпионате Азии по пара дзюдо, который проходил в Астане с участием представителей 11 стран и в котором она завоевала бронзовую медаль, успешно пройдя и международную медицинскую классификацию на присвоение спортивного класса J1.

Еще одна воспитанница Сорокина Данна Султангалиева заняла третье место в этом же классе в весовой категории до 57 кг.

Копилка сборной Костанайской области пополнилась еще четырьмя медалями по итогам соревнований по пара плаванию, прошедших в бассейне города Актобе. Подопечные костанайского тренера Татьяны Борисенко стали обладателями трех серебряных и одной бронзовой награды.

Вторые результаты в своих классах на дистанции 50 м вольным стилем показали Валентин Падаков и Максим Тригубчак. Кроме этого, Падаков завоевал еще одно «серебро» и на дистанции вдвое длиннее в плавании этим же стилем, а Виктория Пронькина стала третьим призером на дистанции 50 м вольным стилем.

Также в Актобе разыграли награды летних республиканских Паралимпийских игр и представители пара настольного тенниса. Шесть мастеров маленькой ракетки сборной Костанайской области, тренирующихся под руководством Сергея Родичкина, заняли в своих классах семь призовых мест в этих соревнованиях. Трижды третьим призером стал Илья Вираховский, заняв третье место в одиночном разряде, став третьим в парном разряде вместе с Вадимом Бурлаковым и вместе с Нурзией Сакытбаевой третьим - в смешанном разряде.

Сакытбаева в свою очередь завоевала единственную серебряную медаль из костанайских теннисистов, уступив в финале в одиночном разряде.

Еще три бронзовых медали в своих классах в одиночном разряде завоевали Ерлан Байгабулов, Рустам Валитов и Рауза Исмагулова.

По итогам VI Паралимпийских игр Казахстана первое место в общекомандном зачете заняла команда Карагандинской области. Второе место у команды Атырауской области, а сборная Актюбинской области заняла третье место.

Как отметил директор республиканского Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Мейрамбек Махамбетов, по итогам проведенных соревнований спортсмены будет сформирована национальная сборная Казахстана, которая выступит в октябре этого года на IV Азиатских Параиграх в Ханчжоу (Китай) и в августе 2024 года на XVII летних Паралимпийских играх в Париже (Франция).