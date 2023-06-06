Заинтересованный человек должен сначала найти сторонников, чтобы его петицию опубликовали в открытом доступе, передает Informburo.kz.

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Как казахстанцам набирать 150 голосов в поддержку онлайн-петиции для её размещения на специальном сайте, если сама петиция ещё не опубликована, объяснили в Министерстве информации и общественного развития.

Одно из условий для размещения петиции на специальном интернет-ресурсе в публичном доступе – поддержка не менее 150 граждан РК, которые отдадут свои голоса за петицию в течение 20 рабочих дней с даты её подачи.

На пресс-конференции партии Amanat журналисты спросили, как казахстанцам собирать 150 голосов "за", если петиция ещё не опубликована.

"Когда автор петиции будет её создавать, на сайте автоматически будет сгенерирована ссылка, которая будет открываться только по прямой перессылке. Заинтересованный человек должен уже в непубличном поле сформировать пул сторонников, чтобы по прямой ссылке поддержать петицию. После присоединения 150 человек петиция станет публичной, которую возможно в широком поле её подписывать", – объяснил председатель комитета по делам гражданского общества Мининформации Мадияр Кожахмет.

Как он уточнил, публиковать такую прямую ссылку в соцсетях нельзя. Распространять закрытую ссылку можно будет только персонально, в личной переписке.

На платформе не будут публиковать имена проголосовавших, добавил Мадияр Кожахмет. Однако сайт для подачи петиций будет базироваться на государственном портале, и верификация голосующих будет как и на gov.kz: через ЭЦП или SMS. Так, анонимность сторонников петиции не предусмотрена.

Ранее депутаты мажилиса одобрили законопроект об общественном контроле, предусматривающий создание официального сайта для подачи петиций.