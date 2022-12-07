Депутаты Мажилиса рассмотрели и одобрили законопроект по вопросам общественного контроля, который узаконит подачу гражданских петиций через специальный интернет-портал, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил, что в Административный процедурно-процессуальный кодекс вводится понятие "петиция", под которым подразумевается коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в госорган, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме на специальную платформу.

Также устанавливается особый порядок подачи и рассмотрения петиций.

"Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. Кроме того, в течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Такая практика применяется в ряде стран, где создан институт петиции: США, Узбекистан и другие", - сообщил министр.

На вопрос о том, что делать гражданам в регионах, где нет стабильного подключения к интернету, Дархан Кыдырали ответил, что граждане смогут подписать петицию электронной цифровой подписью в акиматах, ЦОНах или в отделениях "Казпочты".

Согласно проекту закона, по итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая в течение шести месяцев после ее размещения на интернет-ресурсе получила:

50 тысяч голосов граждан в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства;

не менее 2 процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку;

не менее 1 процента от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов;

5 тысяч голосов граждан от численности населения при населении свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10 процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку;

2 500 голосов граждан от численности населения при населении свыше пятидесяти тысяч, для остальных - не менее 5 процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку.

Подробно о поправках в законодательство можно прочитать по ссылке.