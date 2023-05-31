В Шымкенте и Конаеве прошли стартовый этап Кубка РК по триатлону и чемпионаты Казахстана на дистанциях супер-спринт и спринт.

Главный судья Кубка РК Сергей Кобзев награждает за второе место на первом этапе Юлию Озерову / Фото instagram.com/triathlonorgkz

Сезон-2023 казахстанского триатлона открыли соревнования в Шымкенте, где прошли чемпионат Республики Казахстан на дистанции супер-спринт с раздельным стартом среди атлетов категорий Elite, U23, U19, U17 и U15, а также первый этап Открытого Кубка РК на дистанции спринт. В обоих стартах приняли участие и триатлонисты Костанайской области под руководством старшего тренера Юрия Гринева.

В категории Elite среди женщин третье место в чемпионате РК заняла Юлия Озерова, преодолевшая супер-спринтерскую дистанцию (300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега) за 27 мин. 59 сек., уступив лишь Екатерине Шабалиной (26.23) из Астаны и Дарье Бычковой (27.49) из Алматы.

Среди мужчин этой категории в двух секундах от пьедестала чемпионата Казахстана оказался представлявший Костанайскую область Иван Тутуков, показавший на дистанции супер-спринт результат 24.56. А призовую тройку здесь составили Дарын Конысбаев (24.11) из Актюбинской области, Кирилл Рожков (24.51) из Астаны и Ануар Турубаев (24.54) из Алматы.

Даниил Зубцов (справа) - бронзовый призер чемпионата РК на дистанции супер-спринт в категории U23 / Фото instagram.com/triathlonorgkz

Среди спортсменов до 23 лет (U23) бронзовую медаль на этой же дистанции с результатом 24.46 завоевал Даниил Зубцов.

Еще два спортсмена Костанайской области, выступавшие в категории U19, Руслан Бекенов (27.03) и Алексей Андреев (27.27) заняли среди своих сверстников соответственно восьмое и девятое места.

В первом кубковом этапе, где все участники выступают в категории Elite, Юлия Озерова показала второй результат на дистанции спринт (750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега) среди женщин - 1 час 9 мин. 10 сек., уступив менее минуты Надежде Бекмагамбетовой из Астаны (1:08.38) и обойдя занявшую третье место алматинку Дарью Бычкову (1:09.31).

Среди мужчин лучший результат из костанайских триатлонистов показал Даниил Зубцов - 1:01.28, занявший девятое место. Победителем же первого этапа Кубка РК стал Дарын Конысбаев из Актюбинской области - 58.11.

В Конаеве прошел чемпионат Казахстана на дистанции спринт (750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега) среди спортсменов двух категорий - Elite и U19.

Юлия Озерова - бронзовый призер чемпионатов РК на дистанциях супер-спринт и спринт в категории Elite / Фото instagram.com/triathlonorgkz

Юлия Озерова вновь стала бронзовым призером чемпионата, показав результат 1:08.04 и уступив Надежде Бекмагамбетовой (1:07.40) и Арине Шульгиной из Шымкента (1:07.46).

В категории U19 два триатлониста Костанайской области пробились в десятку сильнейших - Алексей Андреев финишировал шестым (1:05.04), а Руслан Алавердиев занял восьмое место (1:06.30).

Здесь же в Конаеве прошел и первый этап Кубка «TEMIRADAM», в программе которого прошли соревнования на дистанции спринт. В категории «Pro» у мужчин второе место здесь занял Даниил Зубцов (1:01.43), а в женской категории «Pro» также второй была Юлия Озерова (1:08.30).

Следующие старты триатлонистов состоятся 17 и 18 июня в Кокшетау, где пройдут чемпионат Казахстана на дистанции спринт среди атлетов категории U23 и второй этап Открытого Кубка РК на дистанции спринт, а также второй этап Кубка «TEMIRADAM» на стандартной (олимпийской) дистанции, которая включает в себя плавание на 1500 м, велогонку на 40 км и бег на 10 км.