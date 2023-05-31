В Таразе состоялось открытие VI летней Спартакиады Казахстана, которая проводится один раз в четыре года. Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов во время торжественной церемонии сказал, что Спартакиада Казахстана покажет не только развитие спорта на местах, но и уровень подготовки к решающим международным соревнованиям этого года. По его словам, в отдельных видах спорта будут определены кандидаты в сборную республики для участия в XIX летних Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября этого года в городе Ханчжоу (Китай).

- Конечная цель - это Олимпиада-2024 в Париже (Франция). Мы хотим, чтобы флаг нашей страны был высоко поднят на главных стартах четырехлетия - добавил в своем приветственном слове Асхат Оралов.

А накануне в Петропавловске в программе Спартакиады Казахстана прошли соревнования по боксу среди женщин. Медали турнира этого комплексного спортивного мероприятия были разыграны в 12-ти весовых категориях, в трех из которых на пьедестал почета поднялись спортсменки Костанайской области.

Владислава Кухта (слева) - серебряный призер VI летней Спартакиады Казахстана / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Защищавшая честь Костанайской области в весовой категории до 60 кг Владислава Кухта, тренирующаяся под руководством Агзама Барлыбаева, дошла до финала, где ее соперницей была начинавшая заниматься боксом также в Костанайской области под руководством Николая Когатько, а в настоящее время представляющая столицу республики мастер спорта международного класса Римма Волосенко. Эти спортсменки встречались в декабре 2022 года в финале чемпионата Казахстана, который проходил в Костанае. И тогда победу праздновала Владислава Кухта. В Петропавловске же Волосенко взяла реванш за поражение на республиканском чемпионате и завоевала второй подряд титул чемпионки летней Спартакиады Казахстана. А Кухта к своей бронзовой медали V летней Спартакиады Казахстана, которую она завоевала в 2019 году в Шымкенте в весовой категории до 57 кг, добавила «серебро» VI летней Спартакиады в категории до 60 кг.

Надежда Рябец перед финалом была настроена только на победу, но что-то пошло не так… / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Повторился финал прошлогоднего чемпионата Казахстана на спартакиадном турнире и в весовой категории до 66 кг, в котором встретились участница Олимпийских игр в Токио Надежда Рябец из Костаная (тренер Роман Миничкин) и Наталья Богданова из Северо-Казахстанской области. Тогда на родном ринге костанайская спортсменка завоевала свой очередной титул чемпионки Казахстана, а в марте этого года стала бронзовым призером чемпионата мира в Нью-Дели (Индия). Будучи главной претенденткой на спартакиадное «золото», Рябец сенсационно уступила в финале спортсменке из Петропавловска и стала обладательницей серебряной медали.

Итог финального боя в весовой категории до 66 кг: Наталья Богданова (Северо-Казахстанская область) - Надежда Рябец (Костанайская область) / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Еще одну награду в копилку сборной Костанайской области в Петропавловске принесла Анастасия Баязитова, выступавшая в весовой категории до 75 кг и ставшая бронзовым призером VI Спартакиады Казахстана.

Чемпионками VI летней Спартакиады Казахстана по боксу среди женщин в своих весовых категориях стали:

до 48 кг - Алуа Балкыбекова (Алматы),

до 50 кг - Назым Кызайбай (Алматы),

до 52 кг - Жазира Оракбаева (Алматы),

до 54 кг - Жайна Шекербекова (Шымкент),

до 57 кг - Карина Ибрагимова (Акмолинская область),

до 60 кг - Римма Волосенко (Астана),

до 63,5 кг - Аида Абикеева (Астана),

до 66 кг - Наталья Богданова (Северо-Казахстанская область),

до 70 кг - Мадина Нуршаева (Шымкент),

до 75 кг - Валентина Хальзова (Астана),

до 81 кг - Гүлсая Ержан (Кызылординская область).

свыше 81 кг: Ляззат Күнгейбаева (Астана).

Параллельно с турниром Спартакиады РК в Ташкенте (Узбекистан), где проходил чемпионат мира по боксу среди мужчин, на официальном заседании совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) было принято решение о проведении чемпионата мира по боксу среди женщин 2024 года в Астане.

- Я счастлив, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, принимает у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в более мощном виде, так как мы удваиваем призовой фонд для женщин. За первое место мы присуждаем боксерам 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США по всем 12 категориям. В эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных. Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году - сказал президент IBA Умар Кремлев.

В своем заявлении после этого решения президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев отметил:

- У отечественного бокса очень большая поддержка народа и Главы государства. И проведение подобного мирового турнира станет большим праздником для всех казахстанских болельщиков! Тем более что, наши спортсменки являются одними из лидеров женского бокса на международном уровне. В копилке команды есть медали, практически, со всех крупных соревнований. Сам чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в мае 2024 года. Тем самым, он станет генеральной подготовкой в преддверии летней Олимпиады в Париже.

Будем надеяться, что и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх в составе сборной Казахстана выступят и спортсменки Костанайской области.