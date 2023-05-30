В Астане прошел международный турнир по греко-римской борьбе среди молодежи 2003-2005 г.р., посвященный памяти Жаксылыка Ушкемпирова.

Торжественное открытие турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти Жаксылыка Ушкемпирова / Фото el.kz

Уроженец Жамбылской области заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахстана Жаксылык Амиралыулы Ушкемпиров (6 мая 1951 г. - 2 августа 2020 г.) является чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве, чемпионом мира 1981 года в Осло (Норвегия), двукратным чемпионом СССР (1975 и 1980 гг.) и чемпионом Спартакиады народов СССР (1975 г.) по классической (греко-римской) борьбе. Также на его счету серебряные медали Кубка мира 1982 г., чемпионата Европы 1980 г., чемпионатов СССР 1978 и 1979 гг. и бронзовые награды чемпионатов СССР 1973 и 1977 гг. В 2014 году Ж. Ушкемпиров стал был включен в Зал славы FILA (Международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы), а в 2017 году ему было присвоено звание Героя труда Казахстана.

В соревнованиях, прошедших в столице Казахстана на ковре Дворца единоборств, носящего имя Ж. Ушкемпирова, приняли участие 164 борца в возрасте до 20 лет из Азербайджана, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Спортсмены Казахстана боролись в Астане не только за награды турнира, но и за право попасть в состав молодежной сборной республики / Фото zhaikpress.kz

В церемонии открытия соревнований приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, двукратный призер Олимпийских игр, президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Турлыханов и старший брат Жаксылыка Ушкемпирова Сат Токпакбаев, отметившие важность этого турнира, который дает молодым спортсменам возможность соревноваться со сверстниками из других стран и проверить свои силы на высоком уровне.

- Подобные соревнования также укрепляют взаимоотношения с другими странами, ведь, как известно, границ у спорта нет, - добавил Асхат Оралов.

По итогам трех дней турнира казахстанские борцы завоевали шесть золотых, пять серебряных и 14 бронзовых медалей.

Призер турнира, посвященного памяти Жаксылыка Ушкемпирова, Санжар Сабитов со своим тренером Дамиром Ахтямовым / Фото ДЮСШ Костанайского района

Одним из обладателей бронзовой награды турнира стал представитель Костанайской области, воспитанник отделения греко-римской борьбы ДЮСШ Костанайского района Санжар Сабитов, тренирующийся под руководством Дамира Ахтямова и выступавшего в весовой категории до 82 кг.

На церемонии награждения призеров турнира Даулет Турлыханов сказал, что этот турнир занимает особое место:

- До смерти прославленного борца турнир проходил на призы Жаксылыка Ушкемпирова. Радует, что из года в год его масштаб растет. На следующий год эти соревнования планируются перевести на начало года с учетом календаря международной федерации борьбы, чтобы в них могли принять участие представители еще больше стран.

По итогам турнира были отобраны кандидаты в сборную Казахстана (U-20) для подготовки к молодежному чемпионату Азии, который пройдет в столице Иордании городе Аммане с 12 по 20 июля. А чемпионат мира в этой возрастной группе состоится в столице Польши городе Варшаве с 14 по 20 августа.