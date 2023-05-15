Водитель, сбивший женщину в Кушмуруне, был пьян
15 мая 2023, 20:57 | Происшествия
Об этом сегодня, 15 мая, "НГ" сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Напомним, ДТП произошло днем 14 мая возле мини-рынка. Пострадавшую женщину увезли на машине скорой помощи.
- 42-летний водитель при парковке машины не справился с рулевым управлением и совершил наезд на местную жительницу. В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения. По результатам медицинского освидетельствования, водитель находился в алкогольном опьянении средней степени, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении виновника ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.
В пресс службе ДП Костанайской области отметили, с начала года за управление автомобилем в алкогольном опьянении привлечено около 500 водителей.
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