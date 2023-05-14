Сегодня, 14 мая, примерно в 12 часов, в п. Кушмурун, в нескольких метрах от мини-рынка, водитель легкового автомобиля на скорости протаранил на капоте женщину, проехал более 10 метров и врезался в торговый ларек с находящимся там продавцом.

В результате двое пострадавших. Скорая по 103 прибыла очень быстро. Одна пострадавшая была эвакуирована в местную больницу, другая от эвакуации отказалась.

Еще до приезда скорой на место происшествия приехала проезжающая рядом полиция, вызваны эксперты из районного центра с. Аулиеколь.

"НГ" запросила комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области.

Фото Юрия КАТАЛЕВИЧА