Автомобиль сбил женщину и врезался в торговый ларек в Кушмуруне
Юрий КАТАЛЕВИЧ, гражданский журналист "НГ"
14 мая 2023, 14:26 | Происшествия
Сегодня, 14 мая, примерно в 12 часов, в п. Кушмурун, в нескольких метрах от мини-рынка, водитель легкового автомобиля на скорости протаранил на капоте женщину, проехал более 10 метров и врезался в торговый ларек с находящимся там продавцом.
В результате двое пострадавших. Скорая по 103 прибыла очень быстро. Одна пострадавшая была эвакуирована в местную больницу, другая от эвакуации отказалась.
Еще до приезда скорой на место происшествия приехала проезжающая рядом полиция, вызваны эксперты из районного центра с. Аулиеколь.
"НГ" запросила комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области.
Фото Юрия КАТАЛЕВИЧА
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