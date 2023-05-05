Проблемы с выдачей техусловий на подключение к газоснабжению тормозят развитие бизнеса в городе. Власти области направили в правительство свои предложения по решению проблемы.

О них сообщил заместитель акима Костанайской области Арман АБЕНОВ на выездном заседании сенатского комитета по финансам и бюджету, которое недавно состоялось в Костанае. Вместе с депутатами парламента в регион приехали представители нескольких министерств.

- Мораторий на присоединение к сетям газоснабжения новых потребителей и увеличение объемов потребления для прежних существенно влияет на производственный потенциал действующих предприятий, инвестиционный климат региона, - сказал Абенов. - Сейчас у нас ведется строительство автоматизированной газораспределительной станции мощностью 150 000 м3/час, в первом полугодии текущего года она будет введена в эксплуатацию. Кроме того, нами вместе с филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» был проведен анализ использования выданных ранее технических условий, выяснилось, что имеются резервы газа порядка 50 000 м3/час. То есть, техусловия на этот объем газа были ранее выданы потребителям, которые на сегодня не подключены к сетям газоснабжения и фактически не используют указанный объем. По действующему законодательству технические условия на подключение к сетям газоснабжения или увеличение объема потребления выдаются на нормативный период проектирования и строительства, то есть без установления конкретных дат действия условий. Из этого следует, что и после ввода в эксплуатацию новой АГРС возникнут риски нерационального распределения газа. Акиматом области в марте 2023 года было направлено письмо министру национальной экономики Алибеку Куантырову с просьбой оказать содействие при внесении изменений в правила предоставления техусловий по установлению ограниченного срока их действия.

Решение пока не принято, предварительно отношение министерства прокомментировал вице-министр энергетики Жандос НУРМАГАНБЕТОВ:

- Все-таки для начала с бизнесменами надо провести переговоры – кто не реализовал техусловия, пусть вернут добровольно. Если законодательно ограничивать срок действия технических условий, то большую работу надо будет провести на распространение таких норм ретроспективно. Чтобы это было предусмотрено, уже от депутатов зависит.

Вице-министр также рассказал о перспективах газоснабжения, отметив, что названные выше меры долгосрочно проблему не решают.

- Нам нужно финансировать строительство дополнительных магистральных водопроводов, - сообщил он. - 20 апреля на уровне премьер-министра прошло совещание, вопрос о необходимости дополнительных объемов газа поднимал аким Костанайской области в связи с реализацией инвестпроектов в регионе. Например, газ нужен ERG (в промышленную группу входит АО ССГПО - «НГ») для завода по производству горячебрикетированного железа. Есть протокол, в котором указано министерству энергетики, фонду «Самрук-Казына» начать работу по строительству магистрального газопровода Бухара-Урал до Костаная, по направлению из Актобе в Костанай. Это 500 с лишним километров, оценочная стоимость - 420 млрд тенге. Такое финансирование из средств национальной компании «КазахГаз» проблематично, но технико-экономическое обоснование все-таки они делают, чтобы в этом году определить реальную стоимость, механизмы финансирования. Наши ожидания – к 2026 году газопровод можно построить.

Сенаторов интересовало - а газа-то в стране достаточно, есть анализ запасов, стоит вообще к ТЭО приступать?

- В народе говорят, что газа нет, - сказал председатель комитета по финансам и бюджету сената Парламента РК Султанбек МАКЕЖАНОВ. - Можете нам осветить этот вопрос?

- Баланс газа подготовлен. Объемы будут. На западе Казахстана необходимо построить два газоперерабатывающих завода, - ответил Нурмаганбетов. - Строить газопровод, не имея газа, никто не будет. В краткосрочном периоде, до 2025-2026 годов, пока заводы не построены, часть объемов будем импортировать. Переговоры с РФ проведены.