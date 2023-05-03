В Казахстане намерены расширить возможности для инвестирования пенсионных активов, передает Informburo.kz.

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Финрегулятор представил для публичного обсуждения проект постановления, расширяющего перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний.

Так, в перечень финансовых инструментов, разрешённых к приобретению за счёт пенсионных активов, планируется включить негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесёнными к малому или среднему предпринимательству. Они должны быть включены в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи и иметь гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50% номинальной стоимости этих негосударственных долговых ценных бумаг.

Кроме того, предлагается изменить требования к компаниям, управляющим инвестиционными активами. Так, акционер управляющей компании, владеющий 10 или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, может быть организацией-нерезидентом РК. При этом он должен иметь долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже ВВВ по международной шкале агентства Standard & Poor's, Moody's или Fitch.